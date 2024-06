Policía denuncia que delincuentes armados le robaron su camioneta en SJL: “Cuando llamé al 105 nunca llegó un patrullero”

Lima El asalto ocurrió al promediar las 10:50pm. del último viernes, a la altura del cruce de la avenida Malecón Checa con la calle cinco de Campoy

El suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jose Fernández Estela, denunció que, el viernes 14 de junio, cuatro encapuchados armados le robaron su vehículo, una camioneta Toyota color blanco, mientras regresada a su domicilio con su familia.

El asalto ocurrió al promediar las 10:50pm. de aquel día, exactamente a la altura del cruce de la avenida Malecón Checa con la calle cinco de Campoy, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

“El día viernes, me encontraba regresando a mi domicilio (…) ubicado en SJL, y a la altura de Campoy (…) fui interceptado. Manejaba una camioneta Toyota de color blanco y fui interceptado por un auto KIA. Me cerraron de forma brusca, violenta. Bajaron del interior cuatro sujetos encapuchados, con pasamontañas y armas de fuego. Nos bajaron con amenazas y apuntándonos. Nos despojaron de nuestro vehículo y luego se fugaron con dirección a Zárate”, relató la víctima a RPP.

El suboficial indicó que se encontraba con su esposa, su bebé de tres meses, sus dos hijas de 9 y 7 años, así como con su hermana y su hijo de 5 añitos. Sin embargo, los delincuentes no respetaron esto, sino que les apuntaron a todos los ocupantes para sacarlos del vehículo.

“Yo recibió un cachazo en la cabeza y me tiraron al suelo. Eso es lo que he sufrido (...) Gracias a Dios, mi familia está bien, pero se encuentran con traumas psicológicos, sobre todo mis pequeñas hijas", añadió.

"Nunca llegó el patrullero"

Fernández Estela relató que, tras el asalto, intentó comunicarse a la lína gratuita 105 para interponer la denuncia y recuperar su auto; sin embargo, según dijo, cuando por fin entró la llamada, la Policía de Zárate nunca se hizo presente.

“Yo también soy efectivo policial, pero ese día me encontraba de franco. Llamé al 105, pero no entraba la llamada (…) Después de un momento contestaron, pero nunca llegaron los patrulleros de Zárate (…) a esa zona de Campoy que es desolada”, sostuvo.

"En la demora está el peligro (…) Luego de despojarme de mi vehículo, se dirigieron a Zárate. Era de inmediato que me apoyen. Subieron a mi camioneta tres, y el cuarto subió de nuevo al vehículo KIA", acotó.

Asimismo, aseveró que el serenazgo de dicho distrito tampoco actuó diligentemente.

“Se acercó una camioneta de serenazgo de forma desinteresada, con desidia. Me identifiqué como policía, les dije que han robado con arma de fuego, y si me podían llevar a la Comisaría de Zárate porque no se había apersonado ningún patrullero al lugar. (El sereno) se tomó la paciencia de pedir autorización a su central y recién después de eso me subieron al vehículo”, indicó.

“Es una zona donde no hay presencia policial. Yo siendo policía he sido una víctima más, los policías hemos empezado a ser víctimas de estas bandas criminales”, añadió.

Al cierre de esta nota, la Policía aún no lograba dar con el vehículo de José Fernández. No obstante, según dijo, efectivos de la Comisaría de Manchay se comunicaron con él para decirle que habían encontrado las credenciales de su esposa, también oficial de la Policía, en un descampado de Pachacámac.