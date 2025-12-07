Puente Piedra: más de 70 bomberos trabajan para apagar voraz incendio en un almacén

Un voraz incendio se registra esta tarde en el depósito de un almacén ubicado en el kilómetro 27.5 de la Panamericana Norte, en el distrito limeño de Puente Piedra.

Hasta el momento han llegado18 unidades de bomberos para contrarrestar el incendio reportado alrededor de las 11:42 a.m.

El comandante Cristian Montenegro Nanetti, jefe de la brigada de la Comandancia Departamental Lima Norte, aseguró que el incendio es de código tres; es decir, el fuego está fuera de control.

"Lo que se está incendiando al momento es un almacén de plástico, es clasificado como código 3. El cuerpo general de bomberos se ha desplegado 4 cisternas y 18 unidades del cuerpo bomberos, están trabajando aproximadamente unos 70 bomberos para lo cual estamos coordinando también con las municipalidades aledañas para que nos puedan apoyar con cisterna", declaró a RPP.

Agregó que la zona es urbana y que han plástico y productos terminados que se estarían incendiando.

Mencionó que la zona carece de servicio de agua y que no hay un hidrante cerca del lugar, por lo que se abastecen con un camión cisterna.

El comandante afirmó que la municipalidad también se encuentra presenta para apoyar con cisternas. "Pero esto no es suficiente, necesitamos más unidades de cisternas", sostuvo.