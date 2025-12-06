Presidente José Jerí niega haber vulnerado la neutralidad electoral tras proceso del JEE

El presidente de la República, José Jerí, negó haber infringido el principio de neutralidad electoral, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro iniciara una investigación en su contra por presuntas vulneraciones a dicho principio con miras a los comicios generales de 2026.

“Considero que no he vulnerado el principio de neutralidad y espero que el jurado, en última instancia a nivel del pleno, corrija algunos excesos que pueda haber en la primera instancia de los jurados especiales”, declaró a la prensa.

El jefe del Estado, elegido congresista por Somos Perú en las elecciones generales de 2021, señaló que continuará realizando sus descargos correspondientes. Sostuvo además que las expresiones que emitió en un programa televisivo “no fueron una declaración de parte ni algo que yo hubiera promovido; fue simplemente una respuesta a una pregunta que me hicieron”.

Durante una entrevista que ofreció el 23 de noviembre al programa El valor de la verdad, Jerí Oré afirmó que Somos Perú era su “único amor político”, por el que tiene “un sentimiento de pertenencia y representatividad”.

“Somos Perú, históricamente, en todos los años que le ha tocado estar en la escena nacional, siempre ha apoyado la gobernabilidad del país”, añadió.

El JEE de Lima Centro abrió un proceso contra el mandatario por presuntamente vulnerar el principio de neutralidad con las declaraciones que brindó durante dicha entrevista.

“El señor José Enrique Jerí Oré, al ofrecer una entrevista en su calidad de presidente de la República y mencionar su labor de Gobierno, habría incurrido en el supuesto establecido en el inciso b) del artículo 33 del Reglamento. Es decir, investido como presidente de la República, jefe de Estado y jefe del Poder Ejecutivo, realizó declaraciones que no solo favorecerían a la organización política Partido Democrático Somos Perú, sino que podrían influir en la intención de voto de terceros”, señala el documento.

El informe propone elevar el caso al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y la normativa vigente”.