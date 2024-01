Punta Hermosa: vecinos denuncian falta de trabajos de descolmatación en la quebrada Malanche

Vecinos del distrito limeño de Punta Hermosa denuncian la falta de trabajos de limpieza y descolmatación en la quebrada Malanche. Ellos temen que las lluvias, que se presentan en esta época del año, causen posibles huaicos y afecten sus viviendas.

RPP continúa con la cobertura especial por el Fenómeno El Niño y en esta ocasión visitó otro punto vulnerable de la ciudad con el objetivo de escuchar los reclamos de los ciudadanos y fiscalizar las obras de prevención para evitar cualquier emergencia.

Una residente de la zona, identificada como Reina Mercedes, señaló que ni la Municipalidad de Punta Hermosa ni Defensa Civil han realizado su trabajo. Ella sostiene que se sienten abandonados por las autoridades y exige que escuchen sus reclamos.

“Hemos cruzado documentos a la Municipalidad y a Defensa Civil con la firma de los pobladores. Ellos nos dicen con palabritas que han descolmatado, pero en realidad es mentira. No hay trabajo de defensa civil, no hay trabajo de la municipalidad. Es decir, no hay presencia de las autoridades correspondientes”, dijo Reina Mercedes a RPP.

Piden ayuda para evitar tragedias

La pobladora pidió ayuda a las autoridades de Punta Hermosa y solicitó que realicen trabajos de prevención para evitar una tragedia, como la de marzo de 2023, cuando un huaico arrasó con decenas de viviendas y los dejó aislados porque al cauce evitaba que pudieran siquiera cruzar hacia una avenida que los mantuviera a salvo.

“No hay ninguna maquinaria. Nosotros hemos ido. Hemos dejado un documento con la firma de rodos. Nos dicen que no tienen maquinaria y por eso no pueden mandar el trabajo. Por favor, necesitamos la presencia de la autoridad para que pueda venir a trabajar acá. Vivimos un montón de familias, pero el alcalde nos niega y no hay ningún tipo de apoyo”, agregó.