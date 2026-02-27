Abogado de la familia de Lizeth Marzano dice que Marisel Linares fue citada a declarar el próximo 3 de marzo

La periodista Marisel Linares ha sido incorpoarada como investigada en el caso por presunto encubrimiento personal en agravio del Estado.

El abogado de la familia de Lizeth Marzano, Carlos Grados, informó que la periodista Marisel Linares, incluida en la investigación que se le sigue a su hijastro, Adrián Villar, ha sido citada a declarar el próximo 3 de marzo a las 9:00 a. m., en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), en La Victoria.

En entrevista con RPP, la defensa legal pidió celeridad y garantías para que la diligencia de reconstrucción, prevista para las 11:30 p. m. del jueves, permita esclarecer los hechos y obtener justicia.

Además, advirtió que aún existe un “vacío” informativo desde que Villar salió de un restaurante hasta que se produjo el atropello, alrededor de las 11:20 p. m. del martes 17 de febrero, en el distrito limeño de San Isidro.

“Tenemos que investigar antes, durante y después del hecho”, señaló.

En la madrugada de ayer, la Policía Nacional detuvo de manera preliminar a Adrián Villar Chirinos, en el marco de la investigación por el atropello y posterior muerte de Lizeth Marzano.

Ya en horas de la noche, ciudadanos San Isidro y de otros distritos realizaron, con velas y carteles, una vigilia en recuerdo de la seleccionada peruana de apnea (buceo libre) en la cuadra 9 de Camino Real, en San Isidro, lugar donde Marzano perdió la vida tras ser atropellada por Adrián Villar.

El joven, de 21 años, es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

Para el abogado penalista Julio César Espinoza, la pena contra Adrián Villar podría fluctuar “alrededor de los 15 años”.