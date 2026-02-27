Nuevo sismo remeció Lima en la madrugada y ya suman cuatro los temblores sentidos en la región en las últimas horas

Un sismo de magnitud 3.6 remeció Lima esta madrugada, con lo que ya suman cuatro los temblores sentidos en la región en las últimas horas, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El último sismo sentido en Lima fue de magnitud 3.6 y tuvo su epicentro a 61 kilómetros al suroeste de Huacho, a una profundidad de 43 kilómetros.

Horas antes, al promediar las 11:47 p.m. del jueves, se registró un temblor de magnitud 3.4. Su foco se ubicó a 56 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete, a una profundidad de 52 kilómetros.

A las 6:48 p.m. del jueves, se sintió un sismo de magnitud 3.5, con epicentro a 23 kilómetros al oeste de Mala, en Cañete, a una profundidad de 52 kilómetros.

El primer sismo de esta seguidilla de temblores fue el de mayor intensidad: se registró a las 6:21 p.m. del jueves y tuvo una magnitud de 5.0. El foco de este remezón se ubicó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en Cañete, a una profundidad de 53 kilómetros.

Afortunadamente, no se han reportado heridos ni víctimas mortales por estos movimientos telúricos.



¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

