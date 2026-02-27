Un mototaxista venezolano perdió la vida en ataque armado en Breña

El crimen ocurrió en la avenida Mantaro, cuando el transportista acababa de terminar un servicio. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

No paran los crímenes contra transportistas. Esta vez, un mototaxista de nacionalidad venezolano fue asesinado a balazos en la avenida Mantaro, en el tradicional distrito limeño de Breña.

Según las versiones preliminares, el extranjero acababa de terminar un servicio, cuando fue interceptado por dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta.

Uno de los sicarios abordó a su objetivo y, sin mediar palabra, disparó más de cinco veces. El mototaxista murió en el acto, mientras que los atacantes huyeron raudamente con rumbo desconocido.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos.

El general PNP Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, informó que los sicarios se identificaron en una carta extorsiva como miembros de la banda criminal ‘Los Federales’.

“Hay una misiva que han dejado estos irrecuperables, que es el patrón común de su línea criminal. (...) Son criminales del teatro de operaciones de esta jurisdicción de Breña y del Cercado de Lima”, indicó el alto mando.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al mototaxista asesinado como Angel Parra Torres, de 25 años.

La PNP presume que la banda detrás de este crimen también habría perpetrado el asesinato de un chofer de combi en la avenida Morales Duárez, hace un par de semanas.

Lamentablemente, los crímenes contra transportistas se han vuelto cosa habitual en Lima y Callao. En las últimas horas, un chofer de combi fue asesinado a balazos en plena avenida Argentina, cuando se disponía a iniciar su jornada de trabajo.

