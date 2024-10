Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Punta Negra: vecinos dicen que personal de Dicapi les pidió grabar momento en que pescadores lanzan dinamita al mar "para poder actuar"

Los vecinos de Punta Negra denunciaron que, desde hace varios meses, embarcaciones pescan utilizando dinamita en las playas El Puerto, Santa Rosa, El Revés y La Vigilia. Los hechos han sido registrados por ellos en fotos y videos que ya fueron enviados a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).

Carolina Núñez Albán, vecina de Punta Negra, afirmó que los registros muestran que las embarcaciones vendrían desde Pucusana y San Bartolo.

"Han estado tres días seguidos, hoy día supuestamente también iban a estar -me dijeron- pero como se han enterado de que iba a venir la prensa, no han salido", comentó en diálogo con RPP.

Asimismo, afirmó que ha tenido comunicación con "más de cinco personas" en la Dicapi, quienes les habrían enviado una cuestionable respuesta.

"Envío fotos, videos. La última vez me dijeron, señora, usted tiene que enviar un video en el cual están tirando la dinamita para nosotros poder actuar. Si no, no podemos", aseveró.

Durante la jornada, la vecina mencionó que, además del Dicapi, se están enviando cartas al Ministerio del Ambiente, así como a la Municipalidad de Punta Negra, para poder actuar y frenar esta ilegal actividad.

Lima Dicapi: "No se han encontrado indicios de una pesca con explosivos"

Henyer Díaz Romero, capitán del Puerto de Callao, comentó en RPP que las denuncias fueron recibidas, tras lo cual se dispuso el traslado de personal del Dicapi, del Ministerio de la Producción y agentes de la Policía Nacional.

En la intervención, se detectaron dos embarcaciones en la playa Punta Rocas. Díaz detalló que en una de ellas no se hallaron indicios de que haya realizado labores de pesca con explosivos, mientras que se está a la espera de los resultados de la intervención a la segunda embarcación.

"Tenemos en este momento una patrullera marítima, la cual está navegando toda la noche, interviniendo en todas las embarcaciones en el área y actualmente la tenemos en Santa María. Están haciendo algunas intervenciones en la zona y buscando indicios para poder detectar este tipo de mala práctica", precisó.

Agregó que, tras obtener el material recopilado por los vecinos de Punta Negra, este será remitido al Ministerio Público para proceder con las investigaciones correspondientes.

"Estamos analizando esos videos con personal de acá, de la Marina, personal especialista, para que nos pueda decir si esas explosiones corresponden a bombarda, o es que es una práctica ilegal de la pesca con explosivos. Todo eso va a ser remitido al Ministerio Público y a la Policía", comentó.

Asimismo, detalló que ya se han realizado 22 operativos junto con personal de Produce en Punta Negra, Bujama, Asia, Ayala, Chilca y Pucusana, reiterando que no hay indicios de pesca con explosivos.

"No se han encontrado indicios de una pesca con explosivos, lamentablemente, en esas oportunidades. Y vamos a continuar haciendo (operativos). Nosotros estamos comprometidos a cuidar el medio ambiente, igual que todos", apuntó.