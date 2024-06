¿Qué hacer si me divorcio y mi expareja no quiere ir a conciliación?

El abogado de familia José Chuman, recordó que la ley peruana establece el intento conciliatorio desde el año 1998 y del 2001 de manera obligatoria salvo para temas de carácter familiar como una pensión de alimentos o régimen de visitas que no resulta obligatorio el intento conciliatorio, pero sí cuando el divorcio es por mutuo acuerdo.

En la secuencia Familia y Justicia, manifestó que la conciliación a veces se frustra por la falta de comunicación, por intereses de por medio, pero es necesario conciliar en una relación de pareja ya sea por los bienes adquiridos o por las obligaciones que nacen con los hijos las cuales persisten.

“La ley peruana es concesiva con una invitación a conciliar, pero si no se llega a conciliar lo más probable es que haya un proceso judicial”, señaló el abogado Chuman.

Agregó que la persona que invita a conciliar tiene a su favor una presunción de veracidad y el juez que podría a futuro ver este trámite podría multar a la persona que no asiste, pero esa multa no es obligatoria, es una potestad del juez y por la cultura judicial y los trámites judiciales no hay una rigidez, no hay una premisa común de que los jueces multen a las personas que no van a conciliar salvo en temas administrativos.

El abogado especialista en familia, indicó que si el trámite de conciliación se hace en una DEMUNA se realiza con el acompañamiento de un psicólogo quien ve todos los aspectos concernientes con la relación familiar.