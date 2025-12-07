Rímac: incendio afectó viviendas en la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo

Una vivienda prefabricada y al menos otras dos de material noble fueron consumidas por un incendio que ocurrió a medianoche del domingo en la urbanización Isla Cantagallo, que es parte de la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, en el distrito limeño del Rímac.

Según pudo conocer RPP, cerca de la medianoche parte de las personas de la comunidad que viven en una galería comercial —que está entre la avenida Vía Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla— se percatan de la presencia de llamas de fuego que estaba consumiendo una de las viviendas.

Inmediatamente, los vecinos corren a sofocar con algunos baldes de agua y con tierra.

Sin embargo, al ver la magnitud del incendio, llamaron a los bomberos y a las autoridades de la municipalidad del Rímac, quienes llegaron por la parte posterior a esta galería.

Tuvieron que romper las rejas que van junto o colindantes con la línea amarilla para sofocar el incendio, que ya estaba consumiendo una vivienda y afectó la fachada de otras dos de material noble.

Una persona herida tras el incendio

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, llegó hasta el lugar e informó que una persona resultó con heridas leves; sin embargo, las causas del incendio aún son materia de investigación.

Algunos de los vecinos han mencionado a RPP de que cerca a esta vivienda funciona una confección, por lo cual habría ocurrido un cortocircuito.

No obstante, los vecinos mencionan que en esta zona muchas personas de la comunidad cocinan con leña.