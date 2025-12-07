Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Rímac: incendio afectó viviendas en la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo

Rímac: incendio afectó viviendas en la comunidad Shipibo Konibo - Canta Gallo
Rímac: incendio afectó viviendas en la comunidad Shipibo Konibo - Canta Gallo | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Un nuevo incendio consumió una casa prefabricada y afectó a otras dos de material noble en la urbanización Isla Cantagallo, que es parte de la comunidad Shipibo-Konibo, en el distrito limeño de Rímac.

Una vivienda prefabricada y al menos otras dos de material noble fueron consumidas por un incendio que ocurrió a medianoche del domingo en la urbanización Isla Cantagallo, que es parte de la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, en el distrito limeño del Rímac

Según pudo conocer RPP, cerca de la medianoche parte de las personas de la comunidad que viven en una galería comercial —que está entre la avenida Vía Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla— se percatan de la presencia de llamas de fuego que estaba consumiendo una de las viviendas.

Inmediatamente, los vecinos corren a sofocar con algunos baldes de agua y con tierra. 

Sin embargo, al ver la magnitud del incendio, llamaron a los bomberos y a las autoridades de la municipalidad del Rímac, quienes llegaron por la parte posterior a esta galería.

Tuvieron que romper las rejas que van junto o colindantes con la línea amarilla para sofocar el incendio, que ya estaba consumiendo una vivienda y afectó la fachada de otras dos de material noble. 

Una persona herida tras el incendio 

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, llegó hasta el lugar e informó que una persona resultó con heridas leves; sin embargo, las causas del incendio aún son materia de investigación. 

Algunos de los vecinos han mencionado a RPP de que cerca a esta vivienda funciona una confección, por lo cual habría ocurrido un cortocircuito.

No obstante, los vecinos mencionan que en esta zona muchas personas de la comunidad cocinan con leña.

Te recomendamos
Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Rímac Canta Gallo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA