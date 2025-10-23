Últimas Noticias
Jefe de la Dirincri informa que hay cámaras de seguridad para esclarecer asesinato a alférez de la PNP en Carabayllo

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El general José Antonio Zavala, a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó a RPP que los investigadores ya tienen las imágenes de una cámara de seguridad que podría ayudar a esclarecer el crimen contra el aflérez Jhordy Escobedo en el distrito limeño de Carabayllo.

Lima
00:00 · 01:34

José Zavala, director de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, informó a RPP que existe al menos una cámara de seguridad que podría ayudar en las investigaciones por el asesinato del alférez de la Policía, Jhordy Escobedo Mori, ocurrido en la avenida San Pedro, en el distrito limeño de Carabayllo.

"Me acaban de comunicar de Homicidios que han conseguido una cámara de seguridad que están revisándola y quieren corroborar. Se quiere corroborar los hechos que se ven en esa cámara con los hechos que inicialmente proporcionó la principal testigo. Tenemos que ver porque hay algunas cosas que resultan un poco confusas en la situación que se dio", declaró a RPP.

También mencionó que "se tiene que probar ahora científicamente la versión que da la principal testigo, que es la supuesta pareja sentimental de este oficial que se encontraba con ella, quien es la primera persona que se ha encontrado con él al momento de suscitarse los hechos".

Además, mencionó que se debe sacar adelante la investigación así como detallar los proyectiles e impacto de bala. Agregó que la testigo se encuentra en la sede de la Dirincri brindando su testimonio.

Familiar de Policía asesinado en Carabayllo pide que se haga justicia
Familiar de Policía asesinado en Carabayllo pide que se haga justicia | Fuente: RPP

Familia exigen

Los familiares Jhordy Escobedo solicitaron a RPP justicia por la muerte del alférez de la Policía, indican que el joven no tenía problemas y que recién se había graduado de la Escuela de la Policía en julio de 2024.

"Ha sufrido mucho para llegar hasta donde ha estado. No es justo lo que le ha pasado. Niño recto. Tenía el espíritu de un niño. Nunca, nunca ha tenido problemas. Lo admiraba de la familia. Siempre ha sido de policía desde pequeño. Terminó el colegio muy bien. Él se graduó en julio del año pasado", señalaron.

