Fiscalía abre investigación preliminar por asesinato de alférez de la PNP en Carabayllo

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables del asesinato del alférez de la PNP, Jhordy Escobedo Mori, en la avenida San Pedro en el distrito limeño de Carabayllo.

La investigación estará a cargo de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Carabayllo, desde donde informaron a la fiscalía penal de turno de Puente Piedra que se realizó el levantamiento del cadáver en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

Asimismo, pidió que se recabe la necropsia respectiva; por otro lado, la División de Homicidios de la PNP recibe las declaraciones de los familiares y testigos para esclarecer las causas del crimen.

Previamente, el general Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima, informó que el móvil del homicidio aún no está claro, pero se descartaron las hipótesis de robo, extorsión o un hecho de inseguridad.

Un familiar de Jhordy Escobedo pidió justicia tras el asesinato. "Tenía el espíritu de un niño, nunca ha tenido problemas. Lo admiraban en la familia. Siempre ha sido policía desde pequeño, terminó el colegio muy bien. Él se graduó en julio del año pasado", declaró.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, llegó al lugar del crimen y declaró que se encontró el arma del alférez en la vereda, cerca a su vehículo, lo que podría indicar que Jhordy Escobedo intentó defenderse antes de ser asesinado.

