Surco: una réplica de arma de fuego fue hallada cerca de la estación Ayacucho del Metro de Lima

Fuente: RPP

Los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas hallaron una réplica de arma de fuego sobre un basurero frente a la estación Ayacucho de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de Santiago de Surco.

Un grupo de transeuntes se percató de la presencia de este objeto en la zona y dio aviso a las autoridades.

Tras ello, las fuerzas del orden cercaron el perímetro y notificaron a las unidades especializadas para la revisión del artefacto.

De acuerdo con información preliminar, una persona habría dejado la réplica encima del basurero y abandonó el lugar con rumbo desconocido.

Vecinos solicitan mayor presencia policial

La réplica fue retirada del punto, mientras que vecinos y transeuntes solicitaron mayor presencia policial y un patrullaje más intenso para evitar situaciones similares.

En la estación Ayacucho de la Línea 1 del Metro de Lima permanecen agentes de la Policía Nacional y personal de las Fuerzas Armadas.