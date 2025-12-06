Crimen en el Callao: hombre fue asesinado a balazos en el asentamiento humano de Mi Perú

Las calles del Callao, nuevamente escenario de un hecho de sangre. Un hombre fue asesinado a balazos en el asentamiento humano Señor de Luren, en el distrito chalaco de Mi Perú.

En diálogo con RPP, los vecinos indicaron que se trataría de un trabajador de una obra que se venía desarrollando labores desde hace un mes aproximadamente.

De acuerdo con testigos, dos desconocidos a bordo de una motocicleta descendieron de su unidad y dispararon contra este hombre, que había llegado a la obra en su mototaxi.

Los mismos testigos señalan que se escucharon hasta cinco disparos y la víctima, luego de ser atacada, fue llevada hasta el Hospital de Ventanilla, donde lamentablemente llegó sin vida.

Al lugar del ataque armado, llegaron serenos del distrito y efectivos policiales, quienes han empezado con las averiguaciones para conocer el móvil del crimen, que ha causado zozobra en el distrito de Mi Perú.