Ministro de Trabajo sobre fatal explosión en fábrica en Santa Anita: “No podemos descartar informalidad”

Gobierno Ministro de Trabajo sobre fatal explosión en fábrica de Santa Anita: “No podemos descartar informalidad”

Tres personas murieron en la explosión ocurrida en la víspera. | Fuente: RPP

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, se pronunció este martes sobre la fatal explosión, ocurrida en la víspera dentro de la fábrica de PepsiCo, en Santa Anita, que causó la muerte de tres personas.

En diálogo con la prensa, el ministro indicó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ya se encuentra investigando el caso, por lo que, de momento, no se pueden descartar irregularidades dentro de la compañía.

“Sunafil está ya investigando el tema. Por ahora, no podemos descartar nada. No podemos descartar trabajo forzoso, no podemos descartar informalidad dentro de una empresa formal, tampoco se puede descartar desnaturalización de la tercerización”, comentó.

“Todo eso va a investigar Sunafil, nosotros tenemos plena confianza en los funcionarios de Sunafil que van a hacer un buen trabajo y seguramente pronto nos dirán qué ha pasado ahí”, añadió.

Además, Maurate Romero hizo un llamado al Ministerio Público para que establezca las responsabilidades penales de lo ocurrido, toda vez que hay tres víctimas mortales.



PepsiCo se pronunció

A través de un comunicado, PepsiCo indicó que la fatal explosión ocurrió tras el desprendimiento de la estructura de un tanque en una de sus plantas de tratamiento de aguas residuales.

La multinacional confirmó la muerte de tres trabajadores de una empresa que contratada por PepsiCo. En ese sentido, la compañía indicó que ya se han contactado con las autoridades correspondientes, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.