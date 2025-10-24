SJL: familia y amigos de madre e hija asesinadas realizan colecta para solventar gastos de sepelio

Amistades y familiares de Diana Harter Portilla (53) y Karen Espinoza Harter (30), madre e hija que fueron asesinadas en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, piden apoyo para ayudar forma simbólica con los gastos para el sepelio.

"Yo como vecina y amiga de Diana me tomé el atrevimiento de pedir ayuda a RPP, después unos amigos que también que están en extranjero estamos apoyando, entonces por eso estaba pidiendo ayuda. En la cuadra están haciendo también una colaboración, pero las colaboraciones son de cada persona", declaró a RPP.

En esa línea, pidió apoyo a la familia Harter "que está pasando por unos momentos bien difíciles y dolorosos".

Asimismo, el hijo de Diana Harter confirmó a RPP que se realizará este viernes el velatorio y el sábado el sepelio para despedir a su madre y su hermana.

Detuvieron a los señalados como responsables

En vísperas, la Policía Nacional del Perú detuvo a cuatro sospechosos del crimen de la madre e hija en San Juan de Lurigancho.

Los detenidos fueron identificados como Jean Pierre Gutiérrez Torres (18), Anderson Poma Alberca (25) y dos menores de edad.

Según informó el jefe de la División de Lima Este, Marcial Rufino, estas personas permanecen en el Departamento de Investigación Criminal de SJL y están sometidas a las investigaciones correspondientes.

Las cámaras de seguridad del momento que mataron a Diana y Karen ya están en control de la Policía para continuar con las investigaciones del crimen ocurrido durante el segundo día de Estado de Emergencia que decretó el gobierno peruano.