La Policía capturó a cuatro presuntos responsables del crimen de madre e hija en San Juan de Lurigancho

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro hombres presuntamente implicados en el asalto y asesinato de una madre y su hija, un doble crimen ocurrido en la madrugada de este jueves en el jirón Los Ébanos, en el sector de La Huayrona, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, uno de los detenidos, identificado como Jean Pierre Gutiérrez Torres (18), admitió haber apuñalado a ambas víctimas durante el asalto.

Los otros presuntos involucrados son dos menores de 16 y 17 años, además de Anderson Poma Alberca (25), quien tenía en su poder los dos celulares robados a Diana Harter Portilla (53) y Karen Espinoza Harter (30).

El hecho

El crimen ocurrió cuando ambas víctimas se resistieron al robo de sus dispositivos móviles, y durante el ataque fueron asesinadas a puñaladas.

Cabe señalar que la captura de estos sujetos fue posible gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, las cuales fueron clave para identificar y detener a los presuntos responsables de este hecho.

Los detenidos se encuentran en la sede del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho y serán investigados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado con subsecuente muerte, en agravio de las dos víctimas.