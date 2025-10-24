Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La Policía capturó a cuatro presuntos responsables del crimen de madre e hija en San Juan de Lurigancho

Los detenidos se encuentran en la sede del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho.
Los detenidos se encuentran en la sede del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional identificó a los detenidos como Jean Pierre Gutiérrez Torres (18), Anderson Poma Alberca (25) y dos menores de edad.

Policiales
00:00 · 01:39

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro hombres presuntamente implicados en el asalto y asesinato de una madre y su hija, un doble crimen ocurrido en la madrugada de este jueves en el jirón Los Ébanos, en el sector de La Huayrona, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, uno de los detenidos, identificado como Jean Pierre Gutiérrez Torres (18), admitió haber apuñalado a ambas víctimas durante el asalto.  

Los otros presuntos involucrados son dos menores de 16 y 17 años, además de Anderson Poma Alberca (25), quien tenía en su poder los dos celulares robados a Diana Harter Portilla (53) y Karen Espinoza Harter (30).

El hecho

El crimen ocurrió cuando ambas víctimas se resistieron al robo de sus dispositivos móviles, y durante el ataque fueron asesinadas a puñaladas.

Cabe señalar que la captura de estos sujetos fue posible gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, las cuales fueron clave para identificar y detener a los presuntos responsables de este hecho.

Los detenidos se encuentran en la sede del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho y serán investigados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado con subsecuente muerte, en agravio de las dos víctimas.

Te recomendamos

Informes RPP

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Policía Nacional del Perú San Juan de Lurigancho inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA