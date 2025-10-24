Luis Magallanes podría retornar a sus labores en los próximos días, señala Óscar Arriola

Óscar Arriola ofreció estas declaraciones tras supervisar un operativo en el asentamiento humano Centenario, en el Callao | Fuente: RPP

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, dijo que el suboficial Luis Magallanes, quien disparó y causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, podría retomar sus labores como agente de la División de Investigación de Secuestros en los próximos días.

Arriola precisó que el regreso de Magallanes podría ocurrir cuando concluya el proceso administrativo disciplinario realizado por la institución.

"Como ayer terminó el plazo de la detención preliminar, que fue hasta por siete días, igual también los procedimientos administrativos disciplinarios tienen un término, un plazo. Pero sí hay un debido proceso. Es un plazo que puede ser en los próximos días en que estén tomando decisiones. (Regresaría) a su unidad de origen, la División de Secuestros", manifestó.

Arriola dice que respaldó a Magallanes "desde un primer momento"

En otro momento, Arriola dijo que el hecho de haber dicho públicamente que el autor del disparo fue el suboficial Magallanes fue un acto de transparencia de su parte como jefe de la Policía Nacional.

"Hay situaciones que uno tiene que estar al frente de una institución, como es la Policía Nacional del Perú. En mi condición de comandante general debo mostrarme con transparencia y en una estricta rendición de cuentas. Pero al mismo tiempo, el respaldo total desde un primer momento, y eso lo sabe él y toda su familia", precisó.

Óscar Arriola ofreció estas declaraciones tras supervisar un operativo en el asentamiento humano Centenario, en el Callao, en el que se detuvo a 11 hombres vinculados a casos de extorsión y sicariato.