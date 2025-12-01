Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

SMP: cúster informal atropelló y causó la muerte de un adulto mayor en la avenida Pacasmayo

La muerte fue instantánea tras el impacto, así lo informó Jenny Huerta, hija de la víctima.
La muerte fue instantánea tras el impacto, así lo informó Jenny Huerta, hija de la víctima. | Fuente: RPP/Composición
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

De acuerdo con lo informado por los familiares, el vehículo fue abandonado cuadras más adelante del accidente, en un grifo, y los responsables se dieron a la fuga. Según las primeras investigaciones policiales, la cúster registra varias papeletas.

Lima
00:00 · 01:32

Un adulto mayor de 90 años perdió la vida luego de ser atropellado por una cúster informal cerca a la avenida Pacasmayo, a la altura del paradero Las Mercedes, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La víctima, identificada como Abilio Huerta Toledo, salía de una iglesia cuando fue impactado por una cúster informal que circulaba a velocidad.

La muerte fue instantánea tras el impacto, según indicó la hija de la víctima.

"Mi papá estaba cruzando, venía [el cúster] en una carrera y ahí le habrá agarrado. Estas [cústers] a veces trabajan por acá sin licencia", informó.

De acuerdo con los familiares y vecinos, la cúster fue abandonada cuadras más adelante en un grifo y los responsables se dieron a la fuga.

La unidad fue trasladada por efectivos de la Policía a la Comisaría PNP Laura Caller Iberico para continuar con las diligencias de ley.

Según pudo conocer RPP, la cúster registra papeletas y infracciones en demasía.

Te recomendamos

Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Martín de Porres Pacasmayo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA