SMP: cúster informal atropelló y causó la muerte de un adulto mayor en la avenida Pacasmayo

Un adulto mayor de 90 años perdió la vida luego de ser atropellado por una cúster informal cerca a la avenida Pacasmayo, a la altura del paradero Las Mercedes, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La víctima, identificada como Abilio Huerta Toledo, salía de una iglesia cuando fue impactado por una cúster informal que circulaba a velocidad.

La muerte fue instantánea tras el impacto, según indicó la hija de la víctima.

"Mi papá estaba cruzando, venía [el cúster] en una carrera y ahí le habrá agarrado. Estas [cústers] a veces trabajan por acá sin licencia", informó.

De acuerdo con los familiares y vecinos, la cúster fue abandonada cuadras más adelante en un grifo y los responsables se dieron a la fuga.

La unidad fue trasladada por efectivos de la Policía a la Comisaría PNP Laura Caller Iberico para continuar con las diligencias de ley.

Según pudo conocer RPP, la cúster registra papeletas y infracciones en demasía.