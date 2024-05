"La principal causa de los accidentes de tránsito es el factor humano", señala el vocero de la Sutran

Lima Larry Ampuero: "la principal causa es el factor humano"

A raíz de varias tragedias con vehículos en las carreteras del país, el vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Larry Ampuero, señaló que la principal causa de los accidentes de tránsito es el factor humano.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el funcionario indicó que por ejemplo este factor humano se traduce en exceso de velocidad, consumo de alcohol y quedarse dormido cuando se maneja.

"La causa en la que más predominan los accidentes de tránsito, lo dicen los institutos de investigación de seguridad vial y la Policía Nacional, a través de los diferentes análisis de cada accidente que se suscita a lo largo del tiempo, la principal causa es el factor humano. En un orden de 85 % los accidentes tienen una responsabilidad de factor humano", dijo.

Larry Ampuero afirmó que en el accidente de tránsito en la variante de Pasamayo con tres muertos y más de 35 heridos se presume que la causa fue el exceso de velocidad y no mantener la distancia prudente entre vehículos que el reglamento de tránsito prevé. Esto debido a indicadores como la neblina y el choque múltiple de automóviles.

En relación con el accidente de tránsito de la empresa Civa en la Vía Los Libertadores, Larry Ampuero deslizó la posibilidad que el siniestro del bus interprovincial se debió a un factor humano.

"En el caso de Ayacucho era un vehículo que contaba con todos los documentos que la norma prevé. Es más, minutos u horas antes fue fiscalizado por personal de la Sutran, validando la operatividad del vehículo. Es decir, tendríamos que pensar que podríamos atribuir a un hecho fortuito, fundamentando que podría haber sido un factor humano. Podría haber sido un exceso (de velocidad), un tema de cansancio o un tema del clima", expresó el vocero de la Sutran.

Además, Larry Ampuero manifestó que no podría descartar que el factor mala señalización y mal estado de la carretera en Ayacucho tuvo una influencia determinante en el accidente, debido que las investigaciones continúan.

"La vía puede estar bien o en mal estado, puede estar bien o mal señalizada, pero influye definitivamente y determina el accionar del conductor para inclinar hacia un lado de un accidente o no. Si nosotros no respetamos la velocidad, no respetamos el reglamento de tránsito y no tenemos conciencia de lo que implica vamos a seguir teniendo situaciones de este tipo", advirtió.