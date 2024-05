Lima Trabajador fallecido tras deflagración en grifo de VMT reportó una fuga anterior, según su esposa

La esposa de Carlos Enrique Flores Revollar, el trabajador que falleció ayer, lunes, víctima de la deflagración registrada en un grifo Primax en Villa María del Triunfo (VMT), afirmó que su pareja le había reportado sobre una anterior fuga en una tubería del referido local de expendio de carburantes y gas natural.

"Si hay un video de una fuga de una de esas tuberías y él se subió arriba para poder arreglar eso", dijo Carolina en comunicación con La Rotativa del Aire.

"Ese video se subió a Facebook. Yo no sabía nada, recuerdo que me dijo 'Chola te voy a enviar un video para que veas, pero no te asustes', y vi todo eso y me asuste. Yo le decía a él que se cambie de trabajo [...] que se estaba exponiendo ahí", agregó.

El estallido provocado por la deflagración se registró aproximadamente a las 4:50 p.m. de ayer y ocasionó graves daños en casas y comercios de los alrededores del óvalo José Gálvez en VMT. Según informó Osinergmin en un comunicado, el accidente se dio cuando se abastecía a un camión cisterna de gas natural comprimido.

Carolina informó que su esposo trabajaba como operario de planta, y entre sus funciones estaba el despacho de combustibles y "recarga de los tanques".

"Él se encargaba de todo eso. Él estuvo trabajando años en el grifo, luego se salió y volvió otra vez, pero como operario, antes era administrador", indicó.

La esposa del trabajador fallecido dijo que una asistente social de la empresa que administra los grifos Primax se puso en contacto con ella, pero que prefirió no responder hasta acudir con un abogado y los familiares de su esposo ante la compañía.

También lamentó que hasta la mañana de este martes el cuerpo de su esposo aún permanezca en el lugar del siniestro, y dijo que ha pedido ayuda para la recuperación del cadáver, sin obtener respuesta hasta el momento.

Bomberos continúan en grifo de VMT

Por más de diez horas, los bomberos continúan trabajando en el grifo Primax de Villa María del Triunfo (VMT), donde ayer por la tarde se registró una potente deflagración de gas, que dejó trágico saldo de un fallecido y al menos 40 heridos.

Un equipo de RPP llegó al lugar de la emergencia y constató que hasta cinco unidades del Cuerpo de Bomberos permanecen en la zona, con el objetivo de controlar definitivamente la fuga de gas.

Por este motivo, el cadáver del trabajador fallecido en el siniestro, identificado como Carlos Enrique Flores Revollar (32), permanece en el lugar, informó nuestro periodista.

Una vez terminados los trabajos se realizará el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima, para continuar con las diligencias de ley.