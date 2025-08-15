Últimas Noticias
Los Olivos: delincuentes atacaron a balazos a mototaxista que esperaba pasajeros

El conductor esperaba pasajeros en un paradero de mototaxis.
El conductor esperaba pasajeros en un paradero de mototaxis. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El conductor herido fue identificado como Luis Pérez Tamayo, quien fue interceptado por dos delincuentes que le dispararon hasta en tres ocasiones.

Lima
00:00 · 01:57

Dos delincuentes atacaron a balazos a un mototaxista en el distrito limeño de Los Olivos. El hecho ocurrió anoche, cerca del cruce de la avenida Marañón con Alfredo Mendiola, exactamente en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, conocida como el paradero ‘Caseta’.

La víctima del ataque fue identificada como Luis Enrique Pérez Tamayo (58), quien fue interceptada por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta, cuando se encontraba dentro de su unidad a la espera de pasajeros.

Según los testigos, los atacantes, quienes portaban ropa oscura, dispararon hasta en tres ocasiones contra el conductor y su vehículo.  

El ataque dejó atónitos a los transeúntes y a los trabajadores de los locales comerciales de este punto de la avenida Alfredo Mendiola.

El conductor herido fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Cayetano Heredia. RPP pudo conocer que uno de los proyectiles le impactó en la mano y otro en el muslo derecho.

Mientras tanto, los atacantes huyeron por la avenida Marañón con dirección hacia la avenida Las Palmeras.

Ataque a mototaxista estaría relacionado a cobro de cupos

Los agentes de la Policía Nacional cercaron la escena del crimen para que los peritos de criminalística inicien las diligencias y determinen las causas del ataque.

Fuentes policiales mencionaron a RPP que algunos conductores de la misma empresa ya habían denunciado que fueron amenazados para pagar cupos, puesto que, hace unos días, dos hombres realizaron disparos al aire como advertencia.

Te recomendamos

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Los Olivos inseguridad ciudadana Panamericana Norte mototaxista

