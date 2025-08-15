Los Olivos: delincuentes atacaron a balazos a mototaxista que esperaba pasajeros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos delincuentes atacaron a balazos a un mototaxista en el distrito limeño de Los Olivos. El hecho ocurrió anoche, cerca del cruce de la avenida Marañón con Alfredo Mendiola, exactamente en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, conocida como el paradero ‘Caseta’.

La víctima del ataque fue identificada como Luis Enrique Pérez Tamayo (58), quien fue interceptada por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta, cuando se encontraba dentro de su unidad a la espera de pasajeros.

Según los testigos, los atacantes, quienes portaban ropa oscura, dispararon hasta en tres ocasiones contra el conductor y su vehículo.

El ataque dejó atónitos a los transeúntes y a los trabajadores de los locales comerciales de este punto de la avenida Alfredo Mendiola.

El conductor herido fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Cayetano Heredia. RPP pudo conocer que uno de los proyectiles le impactó en la mano y otro en el muslo derecho.

Mientras tanto, los atacantes huyeron por la avenida Marañón con dirección hacia la avenida Las Palmeras.

Ataque a mototaxista estaría relacionado a cobro de cupos

Los agentes de la Policía Nacional cercaron la escena del crimen para que los peritos de criminalística inicien las diligencias y determinen las causas del ataque.

Fuentes policiales mencionaron a RPP que algunos conductores de la misma empresa ya habían denunciado que fueron amenazados para pagar cupos, puesto que, hace unos días, dos hombres realizaron disparos al aire como advertencia.