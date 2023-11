Tres anestesiólogas son denunciadas por haber simulado trabajar en dos hospitales al mismo tiempo

Tres anestesiólogas han sido acusadas por la Contraloría de haber simulado trabajar para dos centros médicos al mismo tiempo y cobrar sueldos de ambas instituciones de salud.

De acuerdo con el dominical Panorama, estas profesionales son Mayra Chinchayán, Iris Ledesma y Karina Torres Cervantes. Ellas son investigadas por la Contraloría, que hizo un informe sobre las irregularidades que cometieron.

En el caso de Karina Torres Cervantes como Iris Ledesma, se reveló que entre enero y diciembre del año pasado laboraba en los mismos horarios en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña y el Hospital Carlos Alcántara.

Mayra Chinchayán también simulaba trabajar en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña y al mismo tiempo en el Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin de la Fuente.

Las tres mujeres marcaban asistencia en un centro de salud para irse luego a otro. Incluso se iban durante los días que tenían operaciones programadas

La Contraloría señaló en su informe que las anestesiólogas causaron un perjuicio económico al Estado de S/ 31 502.

Reciben Bono Covid sin merecerlo

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio de Salud (Minsa), generó un perjuicio económico de S/ 1 121 266 al tesoro público por haber entregado bonos COVID-19 a personal médico que no atendió casos de pacientes con coronavirus. Esto según un informe de la Contraloría.

El programa Panorama puso en evidencia esta irregularidad. Según explican, en marzo del 2020, cuando en Perú ocurrían muertes diarias por COVID-19, el gobierno de Martín Vizcarra emitió un decreto de urgencia a fin de otorgar una bonificación extraordinaria para el personal de salud en primera línea.

Lo curioso es que durante la pandemia no se atendieron casos de coronavirus en el Instituto Nacional de Rehabilitación. La Contraloría, en el informe 'Otorgamiento de bonificación extraordinaria a favor del personal de salud y administrativo', señala que dicha entidad no cumplía con los criterios exigidos para otorgar el beneficio a su personal porque solo trabajaban de manera virtual. Incluso los propios pacientes confirmaron en el reportaje periodístico que el INR no ayudaba a pacientes con COVID-19.