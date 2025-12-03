Denuncian que desconocidos dejaron explosivo en vivienda del alcalde de Carabayllo

Desconocidos dejaron esta madrugada un artefacto explosivo a un metro de la puerta de ingreso de la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, en el jirón Sánchez Cerro.

De acuerdo con un comunicado de la comuna distrital, un grupo de serenos detectó, alrededor de la 1:19 a.m., el desplazamiento sospechoso de dos sujetos a bordo de una motocicleta.

“De inmediato se alertó a la Central de Cámaras y a la Comisaría de El Progreso”, se lee en la misiva.

Posteriormente, los agentes policiales y serenazgos acordonaron la zona para que el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) analizara el artefacto.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Denuncia de atentado en noviembre

El pasado 5 de noviembre, se registró un violento ataque cuando desconocidos arrojaron artefactos explosivos durante un evento público liderado por el alcalde Pablo Mendoza.

El hecho tomó lugar en la avenida Merino Rina, en las inmediaciones de la biblioteca municipal, donde un grupo de madres protestaba para exigir el pago de salarios pendientes a los trabajadores de los nidos municipales.

El ataque se registró cuando el burgomaestre fue interceptado por un grupo de manifestantes para impedir un supuesto cierre de estos centros ante la falta de pagos.

Dos serenos resultaron heridos tras la explosión, según denunció la comuna en sus redes sociales.

Intervención en casa del alcalde Pablo Mendoza

A inicios de octubre, la Fiscalía intervino 53 inmuebles en Lima Norte en el marco de un operativo para desbaratar a la red liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’.

Durante la operación, las autoridades intervinieron la vivienda y las oficina de la Municipalidad de Carabayllo, a cargo de Pablo Mendoza, señalado por supuestos vínculos con la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Corrupción’.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Mendoza habría favorecido a integrantes de la red mediante la asignación de contratos municipales y la autorización de actividades en espacios públicos.

Según pudo conocer RPP, las autoridades encontraron en la vivienda del burgomaestre material considerado “relevante” para la investigación.