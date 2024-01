Los vecinos del asentamiento humano Alto Perú, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica, piden a las autoridades que realicen obras de prevención ante eventuales deslizamientos producidos por la llegada del Fenómeno El Niño. De esta manera, se pueden evitar emergencias que pongan en peligro sus vidas y sus viviendas.

RPP continúa con la cobertura especial por el Fenómeno El Niño y, en esta ocasión, visitó otro punto vulnerable de la ciudad, con el objetivo de escuchar los reclamos de los ciudadanos y fiscalizar las obras de prevención para evitar cualquier emergencia.

A pesar de que el asentamiento humano Alto Perú es una evidente zona vulnerable ante posibles desastres naturales, no se han realizado trabajos para proteger las viviendas. Es por ello que los vecinos piden a las autoridades que atiendan sus pedidos y que cumplan sus promesas.

"Lo único que nos ha dado son 40 sacos para poder llenar arena. Pero eso no nos va a proteger. Yo fui a la municipalidad y hablé, pero nos dijeron que esperemos. El ministerio de Vivienda vino y no dijo nada. Entonces nosotros estábamos en carpas, 15 días, después de eso nos dijeron que vayamos a nuestros domicilios. Tuvimos que regresar porque no tenemos a donde ir", dijo Maura Tanta, residente del lugar, a RPP.

En esta zona alta de Lurigancho-Chosica hay 120 lotes. RPP constató que hay un cerro muy empinado, rocoso, donde hay un pendiente que va directamente hacia la quebrada, que representa un peligro para los residentes.

Lima Vecinos piden obras de prevención por deslizamientos en Lurigancho-Chosica ante la llegada del Fenómeno El Niño

Zona vulnerable

Cabe recordar que, en 2023, la activación de una quebrada causó preocupación y destrozos a los vecinos del asentamiento humano Alto Perú. En ese momento, hubo destrozos materiales y muchos vecinos tuvieron que dormir en carpas.

RPP observó que algunos vecinos han tratado de construir muros de contención para mitigar el impacto de eventuales deslizamientos, ante la temporada de lluvias.

“Estoy haciendo por mi propia cuenta, pero es difícil. Es lejos para poder traer los materiales. Yo no tengo trabajo seguro, tengo eventual. Hago actividades, como polladas. Los vecinos me apoyan y con eso estoy tratando de levantar mi muro”, dijo Maura Tanta sobre las medidas que están tomando para evitar emergencias.