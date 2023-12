Vendedores ambulantes invaden hasta tres cuadras de la avenida 28 de Julio en La Victoria

Lima La Victoria: ambulantes invaden hasta tres cuadras de la avenida 28 de Julio

Vendedores ambulantes ocupan desde hace días dos vías de la avenida 28 de Julio en La Victoria, cerca al emporio comercial de Gamarra, con lo que dicha zona de la capital es casi intransitable.

Un equipo de RPP acudió a la intersección de las avenidas 28 de Julio y Aviación, donde se pudo corroborar que solo una vía está libre para el tránsito vehicular ante el incremento de vendedores de comida y artículos navideños, además, en los alrededores hay demasiados autos parqueados.

Esta situación se presenta en las cuadras 25, 26 y 27 de la mencionada arteria en La Victoria. La zona se convierte de difícil acceso para caminar justo en estas semanas, cuando miles acuden a realizar sus compras navideñas.

"Una bomba de tiempo"

El comandante Freddy Rivera, jefe territorial de Lima y Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), expresó este fin de semana su preocupación por las emergencias que podría desencadenarse en Mesa Redonda y Gamarra, debido al alto flujo de clientes y a la presencia masiva de ambulantes que obstaculizan las calles.

“Es una bomba de tiempo y no tenemos una, tenemos varias. Los almacenes totalmente saturados. Hay galerías con alarma de rociadores contra incendios inoperativos”, indicó en la Rotativa del Aire – Edición noche de RPP.

Por tal motivo, Rivera recomendó a la población que en caso realicen sus compras en lugares como “Mesa Redonda, el emporio comercial de Gamarra o en la avenida Argentina” tomen sus precauciones como “identificar y ubicar las zonas seguras”, así como “las zonas y señales de evacuación”.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, responsabilizó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de "cualquier siniestro" en el citado emporio comercial de la capital, que ha sido tomada por comerciantes informales.

La responsabilidad total de cualquier emergencia o de cualquier siniestro que no queremos que suceda en Mesa Redonda es exclusivamente de él y de su gestión, que no ha logrado controlar este problema, un problema transversal en la economía nacional de la informalidad. El derecho de la gente a trabajar no puede afectar el derecho de los comerciantes formales, ya que no se puede trabajar en cualquier sitio", expresó.