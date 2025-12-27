Revisa el reporte oficial del temblor en Perú hoy, sábado 27 de diciembre 2025, con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce las últimas noticias sobre este sismo, la magnitud que registró, el epicentro y también las recomendaciones para prevenir accidentes.
Sismo a 25 km al SO de Mala, Cañete - Lima
- Magnitud : 3.5
- Profundidad : 54.0
- Fecha y Hora: 27/12/2025 - 01:17:06
- Latitud: -12.85
- Longitud: -76.76
- Referencia: 25 km al SO de Mala, Cañete - Lima
- Intensidad: II-III Mala
