Último momento -

Temblor en Perú, hoy 27 de diciembre: magnitud y epicentro del sismo según IGP

Actualización EN VIVO del último sismo en Perú hoy, sábado 27 de diciembre según las últimas actualizaciones del Instituto Geofísico del Perú IGP

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Revisa el reporte oficial del temblor en Perú hoy, sábado 27 de diciembre 2025, con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce las últimas noticias sobre este sismo, la magnitud que registró, el epicentro y también las recomendaciones para prevenir accidentes.

Sismo a 25 km al SO de Mala, Cañete - Lima



  • Magnitud : 3.5
  • Profundidad : 54.0
  • Fecha y Hora: 27/12/2025 - 01:17:06
  • Latitud: -12.85
  • Longitud: -76.76
  • Referencia: 25 km al SO de Mala, Cañete - Lima
  • Intensidad: II-III Mala

Tags

Temblor Sismo Perú Lima temblor hoy IGP

