Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia en la capital ante la crisis de inseguridad

La Municipalidad de Lima indicó que el estado de emergencia representa una herramienta clave para enfrentar el embate del crimen organizado.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhortó al presidente interino de la República, José María Balcázar, a disponer con carácter de urgencia la restitución del estado de emergencia en la capital.

En un comunicado, la gestión del alcalde Renzo Reggiardo reconoció que el estado de emergencia "no es la única solución" al problema de la delincuencia criminal que afecta a la ciudad. Sin embargo, sostuvo que representa una herramienta clave para permitir un mejor control de la crisis de inseguridad.

"La protección de la ciudadanía y la lucha contra la criminalidad es prioridad y no puede esperar", enfatizó.

El 18 de enero pasado, el Ejecutivo prorrogó por última vez, por un plazo de 30 días, el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para hacer frente a la ola de extorsión y sicariato. La medida iniciaba a partir del 20 de enero y culminaba 19 de febrero.

Plantean la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana

Días atrás, el burgomaestre Renzo Reggiardo instó al mandatario Balcázar a colocar la lucha contra la criminalidad como eje central de su agenda.

“El presidente de la República debe preocuparse de manera urgente por la seguridad ciudadana. Es fundamental enfocar la agenda del Gobierno en combatir la criminalidad con decisiones integrales y articuladas”, indicó.

En ese sentido, reiteró su propuesta de crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezada por un “zar” o una autoridad del más alto nivel que articule a todos los sectores del Estado.

“Debemos dejar de enfocar el problema única y exclusivamente desde el lado policial. Necesitamos trabajar de manera articulada con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Inpe y los distintos sectores, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas ”, sostuvo.