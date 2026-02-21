Últimas Noticias
Cercado de Lima: capturan a conductor que causó la muerte de una ambulante tras atropellarla

El Poder Judicial dispuso siete días de detención preliminar contra César Milton Soto Huilca.
El Poder Judicial dispuso siete días de detención preliminar contra César Milton Soto Huilca. | Fuente: PNP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a César Milton Soto Huilca, acusado de acabar con la vida de Ana María Asías Arone en noviembre del 2025.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a César Milton Soto Huilca (46), conocido como ‘Loco Milton’, acusado de haber causado la muerte de la comerciante Ana María Asías Arone en un hecho ocurrido en noviembre del año pasado, en la cuadra 2 del jirón Rufino Torrico, en el Cercado de Lima.

El caso fue asumido por la División de Tránsito en un inicio, al ser calificado como un accidente vehicular; sin embargo, tras nuevos indicios recabados, la investigación fue transferida a la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios, indicó que diligencias como análisis de la escena, los registros fílmicos y los testimonios permitieron determinar que no se trató de un accidente, sino de una “acción dolosa”.

“Este vehículo, luego de pasar por encima del cuerpo de ella, chocó con la pared, contra varios maceteros. A pesar de que la persona era visible delante de este señor, nuevamente pasó el vehículo por encima de esta persona”, sostuvo el mando policial, al asegurar que el automóvil fue “utilizado como un medio físico para causar muerte o lesiones”.

Familiares de la víctima denunciaron, además, haber recibido amenazas por parte de allegados al detenido, quienes les habrían exigido retirar la denuncia bajo advertencia de tomar represalias en su contra.

Soto Huilca fue capturado en el mercado Caquetá, en el distrito del Rímac, donde también se desempeñaba como comerciante.

El Poder Judicial dispuso su detención preliminar por siete días mientras es investigado por el presunto delito de homicidio calificado.     

