CCFFAA responde a MML tras retiro de puesto de comando en Cercado de Lima: No fue "decisión política ni operativa autónoma"

CCFFAA:
CCFFAA: "Es indispensable que la información difundida por la MML refleje con exactitud el marco normativo aplicable, para no confundir a la opinión pública". | Fuente: Mindef
Luis Rodriguez J.

·

Según el CCFFAA, al concluir el estado de emergencia, "cesó automáticamente la facultad constitucional que permite a las FF.AA. desplegarse en apoyo de la PNP". Por su parte, la municipalidad pidió al Gobierno prorrogar el estado de emergencia en Lima.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) respondió a la Municipalidad de Lima (MML), luego de que, el jueves pasado, señalara que, "de manera unilateral y sin previo aviso", la entidad castrense retiró el puesto de Comando Unificado ubicado en la plaza Gastañeta, en el Cercado de Lima.

Según el municipio, dicho retiro fue solicitado ese mismo día por personal del Ejército, lo cual incluía "el material y los equipos logísticos" brindados por el municipio "en calidad de apoyo". "Expresamos nuestra profunda preocupación ante esta decisión que debilita el control territorial, más aún cuando el estado de emergencia continúa vigente".

"Por ello, demandamos una respuesta formal de las autoridades correspondientes sobre los motivos de este retiro", culminó la MML.

Ante ello, el CCFFAA emitió este sábado un pronunciamiento en el que explicó que dicha acción "no constituye una decisión política ni operativa autónoma, sino la consecuencia jurídica directa del término del estado de emergencia" en Lima y Callao, cuya última prorroga finalizó el último 19 de febrero.

"Concluido el estado de emergencia, cesó automáticamente la facultad constitucional que permite a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) desplegarse en apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno, por lo que el repliegue del personal y medios militares respondió al estricto cumplimiento del principio de legalidad y a lo dispuesto por el Comando Operacional del Centro", indicaron. 

En esa línea, indicaron que es "indispensable" que la información difundida por la MML "refleje con exactitud el marco normativo aplicable para no confundir a la opinión pública".

"El Comando Conjunto reafirma el respeto a las autoridades locales y a la institucionalidad democrática, subrayando que toda actuación militar se rige estrictamente por la Constitución y las normas [...] La seguridad ciudadana demanda coordinación interinstitucional, responsabilidad comunicacional y apego estricto a la ley, pilares sobre los cuales se sostiene la confianza pública y la unidad nacional".

MML responde: "Hubiera sido más conveniente que dicha medida se realizara previa coordinación"

Ante el pronunciamiento emitido por el CCFFAA, la MML respondió expresando su "absoluto y firme respaldo a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su rol constitucional de proteger la democracia, el estado de derecho y la soberanía nacional".

A su vez, respecto al "desmontaje" del puesto de comando unificado, remarcaron que se realizó "cuando aún estaba vigente el estado de emergencia" y señalaron que "hubiera sido más conveniente que dicha medida se realizara previa coordinación" con la Municipalidad de Lima, "teniendo en cuenta que fue el propio alcalde Renzo Reggiardo quien solicitó formalmente su implementación al entonces presidente de la república", José Jerí, el pasado 7 de noviembre.

"Reiteramos que, por encima de cualquier consideración administrativa, lo más importante es garantizar la seguridad de todos los peruanos y, en este caso en particular, de los vecinos de Lima", indicó la comuna.

Finalmente, exhortaron al presidente de la república en funciones, José María Balcázar, a "disponer con carácter de urgencia la prórroga del estado de emergencia" en Lima. "La protección de la ciudadanía y la lucha contra la criminalidad es prioridad y no puede esperar", resaltaron.

Tags
CCFF.AA. Municipalidad de Lima estado de emergencia Mindef Renzo Reggiardo

