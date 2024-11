Abogado de Martín Belaúnde: "Es innegable que hubo un vínculo entre Humala, Heredia y mi patrocinado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Martín Belaúnde delató a Nadine Heredia | Fuente: RPP

Jimmy Benites, abogado del empresario Martín Belaúnde Lossio, se pronunció respecto a lo declarado por su patrocinado en el juicio contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, donde afirmó que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, entregó 400 mil dólares para financiar la campaña presidencial del nacionalismo en el 2006.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP, el jurista respaldó lo dicho por su defendido al asegurar que "es innegable que hubo un vínculo entre los señores Humala, Heredia" y su patrocinado.

“Él ha indicado que se ha reunido en varias oportunidades y ha participado de las entregas de dinero, de la recepción y demás”, indicó Benites en referencia al aporte de Odebrecht y de las contribuciones provenientes de funcionarios de la embajada de Venezuela en Lima.

“Mi patrocinado lo que ha hecho es rendir su declaración en función de acusado y como acusado tiene derecho a ser oído porque en un juicio oral el colegiado resuelve en función a la inmediación”, explicó.

Según el testimonio del exasesor de Ollanta Humala, el aporte del dinero se acordó durante una reunión que sostuvieron con Jorge Barata, quien pidió conocer a la expareja presidencial.

Días después, contó Belaúnde, el exdirectivo de la constructora brasileña lo llamó para pedirle que recoja el dinero tal como habían quedado.

“Me entregaron una bolsa con los 400 mil dólares, regresé, se los entregué a la señora Nadine Heredia y punto", aseveró.



Aporte venezolano

Belaúnde Lossio, a su vez, precisó que este no sería el único aporte en efectivo que le tocó recoger y entregar directamente a Heredia. Según dijo, también recogió una mochila con dinero de "funcionarios venezolanos" en la embajada de Venezuela en Lima, a pedido de la esposa de Ollanta Humala. El monto se lo habría entregado Virly Torres, a quien también conoció, según sostuvo, por intermedio de Daniel Abugattás.

"También recogí alguna vez un dinero que me entregó la señora Virly Torres (…) la conocí a través del partido, en algún evento político, me la presentó también el señor Abugattás. Tuvimos mucho contacto, mucha cercanía durante la campaña y después de la campaña, inclusive (…) Ella me entregó un dinero para el partido que, evidentemente, venía de funcionarios venezolanos", señaló.

"La señora Nadine Heredia [sabía la procedencia del dinero] con certeza, porque a ella le entregué esa mochila con dinero (...) Yo la recogí de la embajada de Venezuela en Lima, en la cuadra 3 de la av. Arequipa", indicó.

El empresario señaló que Virly Torres le entregó otra mochila con dinero, la cual tuvo que recoger en su departamento en San Isidro. En esa ocasión, conforme a su relato, fue llevado al lugar por Juan Carlos Rivera, encargado de la pauta publicitaria de la campaña. Posteriormente, ese aporte también se lo entregó a Nadine Heredia.

"Se lo entregaba a la señora Nadine Heredia, en la oficina de Parque Sur, e inmediatamente se pasaba a la oficina de Ilan Heredia, para que contase el dinero. [Se destinaba] a gastos de campaña, básicamente", precisó.

Respecto a la procedencia del efectivo, Belaúnde Lossio refirió que siempre era entregado en dólares y que provenía de "algunos empresarios venezolanos que hacían negocios con el Estado venezolano". Además, indicó que hubo otros aportes de procedencia venezolana, pero que estos se habrían entregado "directamente en casa a la señora Nadine Heredia".

"[Venía] de Venezuela, lo traían funcionarios venezolanos, lo entregaban aquí funcionarios venezolanos, de la embajada […] El dinero en dólares venía de Venezuela (…), de algunos empresarios venezolanos que hacían negocios con el Estado venezolano (...) Eran diplomáticos, que yo recuerde tres nombres: Juan Carlos González, Virly [Torres] y Ramón, que era el esposo de Virly en ese entonces. Yo lo recogí dos veces en mochilas, las otras veces, hasta donde sé, se lo entregaban directamente en casa a la señora Nadine Heredia", apuntó.