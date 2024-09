Iván Siucho declaró ante el fiscal que Andrés Hurtado le dijo que era el "operador" de la fiscal Elizabeth Peralta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El empresario Iván Francisco Siucho afirmó ante la Fiscalía que se reunió con el animador de televisión Andrés Hurtado para solicitarle que ayude al tío de su primo Javier Miu Lei en un tema “legal y de requisitoria”.

El Ministerio Público presentó en su requerimiento de detención preliminar contra el conductor de televisión una parte de las declaraciones que dio uno de los miembros en la familia Siucho en la cual explica que fue su hermano Roberto quien le presentó a Hurtado para lograr dicho objetivo a favor de su primo.

“Roberto me saca de la reunión para los primeros días de mayo. Es ahí donde yo conozco al señor Andrés Hurtado y le traslado la interrogante de mi primo Javier Miu Lei y él me dice que me iba a dar respuesta en unos días sobre el tema del Club de la Construcción-Odebrecht”, indicó Iván Siucho a la Fiscalía.

Siucho también señala en su manifestación que Andrés Hurtado lo vuelve a citar solo para decirle que no puede ayudarlo con ese tema, pero sí podría hacer con cualquier otro caso sobre lavado de activos.

“Andrés Hurtado se comunica con nosotros, nos cita a su domicilio y nos indica que no podía ayudarnos con ese tema y que él encantado podría ayudarnos en cualquier otro tema de Lavado de Activos porque su “Madre” o “Mami” era la Dra. Elizabeth Peralta Santur”, se lee en el documento oficial.

"El operador de la fiscal"

Iván Siucho manifestó también que el propio Hurtado le afirma que él era operador de la fiscal Peralta. En ese sentido, comentó que con esa revelación su primo Javier Miu Lei empezó a contactarlo para ver el tema de la devolución de oro incautado.

"Nos dijo que era el operador de la fiscal. Yo le corro traslado lo que me dijo el señor Andrés Hurtado a mi primo Javier Miu Lei y en ese momento 'el chifa' me dice que si no hay problema con eso, pero ya Andrés Hurtado le había dicho que es el operador de la doctora Elizabeth Peralta, que le preguntase si podía ver su tema, ahora sí un tema para favorecer a Miu Lei", expresó.

"Le pedían 100 mil dólares"

En otro momento, Iván Siucho consideró sentirse 'extorsionado' cuando Andrés Hurtado le solicitó 100 mil dólares para que, supuestamente, la fiscal Elizabeth Peralta no proceda con un proceso por lavado de activos en su contra. Sin embargo, este afirmó que solo tenía 20 mil dólares en efectivo y que les ofreció esa cantidad.

"Posteriormente se produce otra llamada de 'Chibolín' hacia mí en los días siguientes. Me dice que la 'madre' (fiscal Peralta) cobra 100 mil dólares para que mi proceso por lavado de activos no procediera. Entonces le dije que no podía llegar a ese monto, es demasiado porque había empezado en la minería y no había hecho nada malo, pero él me dice: 'En este país te abren lavado de activos a diestra y siniestra y que tu primo sabe que se puede abrir proceso a cualquiera porque tenemos a la madre", puntualizó.

Revelaciones de Ana Siucho

Ana Siucho participó en una entrevista para el programa 'Beto a Saber' donde reveló que Andrés Hurtado habría facilitado un trámite en la Superintendencia Nacional de Migraciones a favor de su hermano Roberto y gestionó la devolución de más 100 kilos de oro incautados a Javier Miu Lei.

“Javier quería que lo ayude en un proceso por lavado de activos. Mi hermano [Iván] le hace la consulta al señor Andrés, porque se jactaba de sus influencias, y él dice ‘claro que sí, vamos a conversar’”, narró Ana Siucho.

“Cuando mi hermano le hace la pregunta si podía ayudar ‘sobre el lavado de activos, Andrés le responde ‘déjame ver cuánto me cobran’. A los días, Andrés se comunica y le dice ‘me cobran un millón de dólares’. Lo dice por teléfono. Trataba de cuidarse”, agregó.