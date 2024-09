¿Qué se sabe de los hermanos Siucho y de su relación con Andrés Hurtado?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde facilitar un trámite en la Superintendencia Nacional de Migraciones hasta gestionar la devolución de más 100 kilos de oro incautados son dos serias acusaciones que involucran al conductor de televisión Andrés Hurtado Grados y a los hermanos Siucho Neira y Meu Lei.

¿Cómo empieza la historia? El pasado domingo, el programa Contracorriente de Willax difundió las declaraciones de Jean Carlo Meu Lei -primo materno de los hermanos Francisco, Jaime, Martín y Roberto Siucho (futbolista)- quien acusó a sus propios familiares de traficar armas y de adquirir oro de manera ilícita en la frontera con Ecuador a cambio de armas para después exportar el mineral al extranjero.

En la entrevista con el dominical de Willax, Meu Lei también ha acusado al padre de los Siucho de tráfico de terrenos.

Para poner en contexto la situación, es vital conocer que los hermanos Siucho son investigados desde el 2021 por supuestamente conformar una presunta organización criminal denominada ‘El Siuchon’ que operaría en Piura, cerca de la frontera con Ecuador, y estaría dedicada a la minería ilegal.

Según información policial difundida por Punto Final en un informe de 2022, la empresa peruana Quantico -de los hermanos Siucho- recibió 13 millones de dólares en ganancias por la exportación de oro fino en el 2021. Tanto la Policía como la Fiscalía iniciaron una investigación preliminar por lavado de activos contra los dueños de dicha compañía.

La Fiscalía señaló en sus investigaciones que el futbolista Roberto Siucho sería el financista de la organización criminal. Entre los implicados también se encuentran sus familiares Francisco, Jaime y Martin Siucho Neira, quienes son acusados de extraer minerales ilícitamente para después exportarlos.

La palabra de Ana Siucho y Andrés Hurtado

Tres días después de las acusaciones presentadas en el dominical Contracorriente, Ana Siucho, esposa del jugador Edison Flores y hermana de los acusados, respondió en representación de sus hermanos y de su padre.

En una extensa entrevista con el periodista Beto Ortiz, Ana Siucho detalló, primero, el motivo por el cual su hermano, el futbolista Roberto Siucho, le regaló un auto BMW – valorizado en más de 33 mil dólares – al presentador de televisión Andrés Hurtado.

Según contó, Hurtado ayudó a su hermano en un trámite para obtener la nacionalidad china a fin de no ocupar la plaza de extranjero en el club chino Guangshou Evergande, a través de la entonces jefa de Migraciones, Roxana del Águila, a mediados de febrero de 2020 .

“[Andrés Hurtado] le presenta a Roxana del Águila y ella le ayuda en el proceso. Agiliza el proceso. Roberto fue [a casa de] Andrés el lunes y, digamos, el jueves y viernes él dejó de ser peruano. Incluso, Roberto antes de conocer a Andrés Hurtado no podía y necesitaba agilizar el proceso”, contó Ana Siucho al programa 'Beto a saber' de Willax.

El propio Andrés Hurtado contó en una entrevista emitida un día antes – también en 'Beto a Saber' – que es “muy amigo” de la exsuperintendente de Migraciones y que ayudó al futbolista con sus trámites para renunciar a su nacionalidad peruana. “Lo ayudé para que fuera chino”, reconoció.

“Roberto le dice cuánto te debo por la ayuda, él le dice ‘nada, porque a mí no me cuesta nada. Le dice: ‘Lo único que te voy a pedir es que cuando te necesite para mis labores sociales, no me des la espalda’”, narró Ana Siucho.

De acuerdo con el relato de la hermana del futbolista, una vez que se concretó el trámite, el conductor televisivo llamó al futbolista para pedirle una “fuerte” cantidad de dinero para una supuesta ayuda social.

Ana dijo que su hermano era constantemente presionado por Hurtado para que lo ayudara en sus causas sociales, por lo que el futbolista decidió regalarle el auto BMW para que el animador lo vendiera y obtuviera el dinero de la venta del vehículo.

“Como Edison y Roberto se conocen, hicieron un poder de transcripción de carros (intercambio de la camioneta con el auto); y en ese interín Hurtado le pedía colaboraciones constantes. Tal es así que Roberto le dice: ‘Mira, tío, no tengo la cantidad que me pides, pero tengo a la mano el carro, no lo uso, te lo doy, véndelo y tienes el dinero”, prosiguió.

Ana Siucho dijo así que ese fue el motivo del regalo del vehículo al presentador de televisión, quien antes había dicho que recibió el carro como un “regalo” y una “delicadeza” de parte del exfutbolista de Universitario de Deportes.

Hurtado también indicó previamente que tuvo el carro por “dos días” y, después, lo vendió. Consultado por qué la unidad seguía figurando a su nombre, respondió que “se le olvidó” cambiar la titularidad. “Lo tuve dos días, no me gustaba porque era muy chiquito”.

Actualmente, Roberto Siucho juega por Alianza Atlético de Sullana en la temporada 2024, tras llegar a modo de préstamo procedente de Universitario de Deportes. Fuente: Universitario de Deportes

En tanto, Roxana Del Águila adujo en su cuenta de X (antes Twitter) que la atención de una solicitud y el reclamo por la demora de un trámite de un ciudadano “es su derecho”.

“La distorsión maliciosa y difamatoria involucrando mi buen nombre, trayectoria y reputación como funcionaria, en hechos colaterales ilegales en los que no soy parte; tendrán que ser investigados y sancionados”, escribió.

La atención de una solicitud y el reclamo por la demora la solicitud de un ciudadano es su derecho. El ser atendido en el marco de la ley es una obligación y no un delito. Un almuerzo no me hace cómplice o parte de negociaciones de otra índole e inimaginables para mi. — Roxana Del Aguila (@RoxanaDelAguil6) September 5, 2024

El oro incautado

En otro momento de la entrevista, Ana Siucho acusó a Andrés Hurtado de pedir un millón de dólares a cambio de gestionar con una fiscal especializada en delitos de lavados de activos la devolución de 100 kilos de oro incautado por observaciones aduaneras. En este punto aparece Javier Miu Lei, primo de Ana y hermano Jean Carlo Meu Lei, quien profirió las acusaciones en el dominical Contracorriente.

La fiscal Elizabeth Peralta – a quien Hurtado nombró como “la mamá” – figura cuando Javier Miu Lei, también gerente de mineras, pidió a Iván Siucho la intervención del presentador televisivo Andrés Hurtado por su cercanía con funcionarios del Estado, en 2020.

“Javier quería que lo ayude en un proceso por lavado de activos. Mi hermano [Iván] le hace la consulta al señor Andrés, porque se jactaba de sus influencias, y él dice ‘claro que sí, vamos a conversar’”, narró Ana Siucho.

“Cuando mi hermano le hace la pregunta si podía ayudar ‘sobre el lavado de activos, Andrés le responde ‘déjame ver cuánto me cobran’. A los días, Andrés se comunica y le dice ‘me cobran un millón de dólares’. Lo dice por teléfono. Trataba de cuidarse”, agregó.

De acuerdo con su relato, Andrés Hurtado utilizó a los hermanos Siucho para concretar las negociaciones de Miu Lei, a quien el presentador apodó como “Chifa”, por su apellido de origen chino.

En el programa ‘Beto a Saber’ se presentó también un audio donde se escucha al presentado hablando en lenguaje clave para coordinar los encuentros.

“Hijo, buenos días, mi mamá desea comer un chifa contigo, con tu hermano y con el chifa que tú pongas. Fíjate si puedes mañana o pasado, por favor. Y si tú puedes venirte antes de traer el chifa, vienes tú unos diez minutos antes para verte a ti primero, por favor, con tu hermano y de ahí llega el chifa”, se oye en el audio.

Ana Siucho señaló que la referida fiscal jugó un rol clave para que se ejecutara la devolución del cargamento, confiscado por un asunto aduanero, que se concretó en el 2022.

“Es el segundo caso en la historia peruana que se había devuelto la carga de oro incautada”, indicó.

“Hubo dinero de por medio, aproximadamente 1 millón de dólares, el señor pide que se haga o que le cobraran en dos partes. Le pide a 'chifa' que le dé la mitad en efectivo. Se lo entregan a uno de mis hermanos y le hacen llegar el efectivo. No estoy segura si fue a él a un encargado”, complementó.

Después del pago, siguió contando Siucho, el conductor pedía fragmentos de la mitad restantes en un lenguaje clave. Y es que cuando Hurtado pedía un “whisky de 80 años para mañana”; en verdad, habría requerido el pago de 80 mil dólares, según su relato.

“Como el intermediario eran mis hermanos, él le escriba, por ejemplo, a Iván: ‘Necesitamos un whisky de 80 años para mañana’. ¿Qué hacia mi hermano? Se comunicaba con 'chifa': ‘Primo me están pidiendo 80 mil dólares’. Entonces, mi primo [Javier] coordinaba con mi hermano sobre la entrega de dinero”, comentó.

Un punto a precisar es que, antes de la entrevista a Ana Siucho, Hurtado – a diferencia de su supuesto nexo con la exsuperintendente Roxana del Águila – negó ser amigo íntimo de la fiscal peralta y dijo “no recordar” un almuerzo con ella en una conocida cevichería de Lima, a pesar de que el programa periodístico dio cuenta de la existencia de una fotografía del encuentro.

Iván Siucho también es testigo en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’ y hace poco denunció haber sido secuestrado por su participación en este caso. Fuente: RPP

El final de la relación entre los Siucho y Andrés Hurtado

Según relata Ana Siucho, el vínculo entre sus hermanos y Andrés Hurtado se cortó a mediados de 2021, porque el animador señaló que sus hermanos "rompieron códigos y protocolos" al haber visitado directamente a la fiscal Elizabeth Peralta en su casa, algo que Ana Sicho califica como "totalmente falso".

Ana Siucho contó que el presentador televisivo le advirtió a su hermano Iván que se le iniciaría un proceso por presunto lavado de activos y le alertó que le estaban pidiendo 100 mil dólares para "cerrar" el caso, una suma que el empresario no tendría en ese momento.

“Iván le dijo que solo tenía 20 mil dólares y Andrés le dijo ‘pásamelo y vemos qué hacemos'”, relató.

La investigación periodística de ‘Beto a Saber’ dio cuenta de que, justamente, la empresa Quantico – de los hermanos Siucho Neira – transfirió un total de 20 mil dólares a la cuenta de AH Entertaiment Company SAC, compañía de Andrés Hurtado.

Finalmente, Ana Siucho reveló que el vínculo entre sus hermanos y Andrés Hurtado "se rompe" porque el animador de televisión "inventa" que sus hermanos "habían roto los códigos". A los pocos meses, según Ana Siucho, a sus hermanos y a su padre le abrieron un proceso por lavado de activos.

Para Ana Siucho, Hurtado buscaba excusas para romper los nexos con los hermanos Siucho y ser él quien realizara las coordinaciones directas con ‘chifa’.

Al cierre de la nota, el presentador Andrés Hurtado seguía sin pronunciarse sobre las declaraciones de Ana Siucho.

Asimismo, la Fiscalía de la Nación puso en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la presunta inconducta funcional de la fiscal Elizabeth Peralta, tras la información propalada en medios de comunicación, a fin de que el referido organismo actúe conforme a sus atribuciones.

📢#COMUNICADO | Fiscalía de la Nación pone en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la presunta inconducta funcional de la abogada Luz Elizabeth Peralta Santur, respecto a información propalada en diversos medios de comunicación. pic.twitter.com/stKrWmbtSv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 5, 2024