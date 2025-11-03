Caso Eduardo Ruiz: PJ evaluará este martes si dicta impedimento de salida del país contra policía Luis Magallanes

El juez Abel Centeno analizará el requerimiento que hizo el fiscal Roger Yana Yanqui para que se dicte comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el suboficial Luis Magallanes, investigado por el presunto delito de homicidio simple y alternativamente por el cargo de homicidio culposo agravado.

El Poder Judicial evaluará este martes 4 de noviembre el pedido fiscal para que se dicte mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por un plazo de 120 días contra el suboficial de la Policía Nacional, Luis Magallanes, como parte de la investigación preparatoria que se le inició por la muerte del cantante de hip hop, Eduardo Ruiz Sanz, conocido como 'Truko', durante la protesta del último 15 de octubre en el centro histórico de Lima contra el Gobierno y el Congreso.



El juez Abel Centeno analizará el requerimiento que hizo el fiscal Roger Yana Yanqui para que se dicten estas medidas restrictivas contra dicho suboficial, quien es investigado por el presunto delito de homicidio simple y alternativamente por el cargo de homicidio culposo agravado a raíz de este caso.



El magistrado dispuso que dicho requerimiento fiscal sea evaluado en una audiencia de carácter “presencial” a realizarse desde las 11: a. m. en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, a donde deberán acudir las partes procesales involucradas para exponer sus argumentos respectivos a fin de que se pueda emitir una decisión respecto a la situación legal del suboficial Luis Magallanes.



El fiscal Roger Yana dispuso que esta investigación preparatoria se lleve a cabo en un plazo de 120 días para que se realicen diligencias como recibir testimonios, pericias, entre otras, con el objetivo de establecer las responsabilidades del caso.



En la disposición que emitió sobre este caso, a la que tuvo acceso RPP, el fiscal Yana Yanqui decidió inhibirse de la competencia de esta investigación preparatoria.