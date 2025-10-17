Poder Judicial evalúa pedido fiscal de detención preliminar de dos policías por la muerte de un manifestante

Los policías Luis Magallanes y Omar Saavedra afrontan una investigación por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz, artista conocido como 'Trvko', ocurrido durante la protesta del último miércoles en el centro histórico de Lima.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evalúa la noche de este viernes el pedido fiscal de detención preliminar por flagrancia delictiva contra los suboficiales PNP Luis Magallanes y Omar Saavedra, investigados por la muerte de Eduardo Ruiz, quien recibió un disparo por arma de fuego durante la marcha del 15 de octubre que se llevó a cabo en el centro histórico de Lima.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, busca asegurar la presencia de los agentes mientras continúan las indagaciones, según indicó el Ministerio Público.

Los policías Luis Magallanes y Omar Saavedra afrontan una pesquisa por el presunto delito de homicidio calificado.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó ayer que el suboficial de tercera Luis Magallanes fue quien disparó en las inmediaciones de la plaza Francia, en el centro histórico de Lima, ocasionando la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante la protesta social que se dio contra el Gobierno y el Congreso.

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", señaló ante los medios de comunicación.

Magallanes está ingresado en el Hospital de la Policía por traumatismos, pero se encuentra detenido al igual que Saavedra.

Eduardo Ruiz falleció por un impacto de bala en el tórax, según determinó un informe del Ministerio Público. El joven de 32 años deja una menor en la orfandad y era muy querido por su familia y amigos del círculo musical donde era conocido como Trvko.