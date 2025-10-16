Defensor de la PNP dice que se debe investigar si "proyectil" que causó la muerte de joven provino de un arma de la Policía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El general Máximo Ramírez, director general de la Defensoría de la Policía Nacional, informó que se reportaron un total de 84 agentes heridos, dos mujeres y 82 varones tras las protestas registradas el último miércoles en el Cercado de Lima.

“De los 84, han quedado 22 policías internados en el Hospital Central. Los otros han salido ya con descanso médico. […] Muchos efectivos policiales iban con la cara golpeada, con hematomas fuertes, rotura de labios, rotura de cabeza, policontusos. Hay personal que tiene fracturas en la parte del hombro, en la cabeza, con conmoción cerebral, inclusive, uno llegó inconsciente al Hospital Central”, señaló en diálogo con Ampliación de Noticias.

Asimismo, Ramírez reiteró que todos los efectivos policiales que fueron enviados a custodiar los lugares públicos del Centro de Lima no portaban armas de fuego.

“La policía que va a acompañar a los manifestantes y va a estar en custodia de los lugares públicos, como son el Congreso de la República, la Fiscalía, [entre otros], todo este personal tiene la orden expresa de que todos ellos van sin armas”, indicó.

Sobre el joven fallecido tras las protestas

El general también se refirió a la persona reportada como fallecida tras las protestas. Al respecto, Ramírez indicó que le “resulta extraño” que el hecho haya sido reportado en la Plaza Francia debido a que este lugar no se encontraba “señalado” como parte del recorrido de la marcha pacífica.

“Ustedes saben perfectamente, de acuerdo a la información que ustedes han llevado a cabo, que todas las marchas se produjeron por la avenida La Colmena, llegaron hasta la plaza San Martín, se dirigieron hacia La Colmena hasta llegar a Abancay y de ahí con rumbo al Congreso. Esos fueron los lugares señalados para las marchas pacíficas. Entonces, me resulta extraño que en la Plaza Francia [haya sido reportado el hecho]”, aseveró.

En ese sentido, el defensor de la PNP precisó que las investigaciones deberán seguir su curso, a fin de determinar si Eduardo Ruíz Sanz (32), el joven fallecido tras las manifestaciones, murió a causa de algún proyectil de un arma de fuego de la Policía.

“Lo que ha ocurrido en la Plaza Francia, donde hay una persona que ha fallecido, lamentamos realmente del sector Interior este deceso. Es una situación que tiene que investigarse, porque hay que determinarse qué tipo de arma fue lo que le ocasionó la muerte a esta persona, si estos proyectiles podrían provenir de los proyectiles que usa la Policía […] porque se señalan que son del Grupo Terna porque estaban de civil”, indicó.

“Es un tema que tiene que investigarse porque hay que ver si salieron Grupos Terna de civil a esta marcha. Eso ya tendrá que el jefe de Grupo Terna informar si realmente su personal salió o no salió el día de ayer en la marcha”, concluyó.

