Fiscalía cerró investigación del periodista asesinado en Lince y su padre denuncia cambio de hasta siete fiscales en el proceso

La Fiscalía cerró esta semana la investigación contra los hermanos Pedro y Abel Valdivia por el asesinato del periodista Christian Enrique Tirado, ocurrido en el distrito limeño de Lince, el pasado 1 de octubre de 2023. Así lo anunció Simón Enrique Celis, padre de la víctima, quien también denunció que durante el proceso se cambiaron hasta siete fiscales.

El asesinato del comunicador se registró durante la fiesta del excongresista Paul García, ahora esposo de la congresista Roselli Amuruz, quien también asistió la mencionada celebración.

En Ampliación de Noticias, Simón Enrique expresó su preocupación por la situación porque un séptimo fiscal, José Quiroz Silva, se incorporó el proceso a poco de cerrarse el caso, para posteriormente pasar a una siguiente etapa.

“El martes, la Fiscalía nos comunica que ya se cerró la investigación. Pero hay una sorpresa grande que nos da a nosotros, que hasta ahorita hay siete fiscales. Este es el séptimo fiscal que ha venido el día que ha regresado, el lunes en la noche, porque el martes también nos comunican lo mismo”, relató.

Según el padre de Christian Enrique, el fiscal José Quiroz Silva estuvo antes en el caso, pero durante esas pesquisas se equivocó en el número de la placa del vehículo en el cual los hermanos Valdivia huyeron cuando se cometió el asesinato.

“Se equivocó en la placa del carro, es por decir, termina en 82, se lo puso 8-3, malogrando una investigación que ya lleva un año y cuatro meses, alargando esa comunicación. Ahora este señor ha vuelto, justo cuando se va a cerrar, ya se cerró”, denunció.

Al cerrarse la investigación, la Fiscalía podría formalizar la denuncia y eventualmente pedir prisión para los investigados, para pasar a la etapa del juicio. Pero Simón Enrique Celis señaló que desconocen en qué concluyó la pesquisa, por lo que se mostró desconfiado de obtener justicia por la muerte de su hijo.

“No sé qué va a pasar porque ahorita ya no tenemos, ya como cerraron, ya nosotros ya no conversamos. […] Pero me sorprende a mí que a un día que se cierra, automáticamente regresa el fiscal. Hay un cambio. Para mí no es voluntario. Eso es a propósito”, alegó.

En otro momento, le respondió al abogado de Pedro Valdivia, Edwar Álvarez Yrala, quien ayer denunció amenazas de muerte en su contra.

“El martes, un abogado del estudio recibe la llamada de un oficial y le refiere que habían estado reunidos varios miembros de la Policía retirados; y que en esas circunstancias escuchó mi apellido. Escuchó a la persona de Enrique Simón decir que iba a quebrar al abogado Yrala y a otro abogado”, comentó el letrado.

Al respecto, Simón Enrique Celis negó estar implicado en la supuesta amenaza de muerte y pidió mostrar las pruebas de la acusación.

“Dice que yo le voy a mandar matar al señor. ¿En qué momento? Yo estoy buscando justicia por mi hijo. Este señor un profesional. Él dice que un policía le dijo un chisme. Eso no es un delito. Pero que me pruebe a mí esto. Eso es una difamación”, respondió.