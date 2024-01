Padre de joven asesinado en fiesta donde estuvo Rosselli Amuruz denunció "parcialización" de la justicia a favor de investigados

Congreso La familia de la víctima indicó que ha presentado una queja de derecho ante la disposición fiscal a favor de Pedro Valdivia

La familia de Christian Enrique Tirado -el joven comunicador que fue asesinado en la fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García, la misma en la que estuvo la tercera vicepresidenta del Congreso Rosselli Amuruz- denunció en RPP una presunta "parcialización" de la justicia a favor de los hermanos Pedro y Abel Valdivia, este último principal sospechoso del crimen.

El pasado 1 de octubre, durante la referida celebración, Tirado fue asesinado a balazos presuntamente por Abel Valdivia, quien viajó a Rusia tras los hechos y, actualmente, afronta un proceso de extradición desde ese país.

Mientras que en el caso del otro hermano, quien fue detenido tras el crimen, la Fiscalía dispuso archivar las investigaciones en su contra por el presunto delito de homicidio, el pasado 19 de diciembre.

Al respecto, Simón Enrique Celis, padre de la víctima, consideró irregular dicha decisión del Ministerio Público.

"Hay una parcialización de la justicia"

Según Celis, existe una "parcialización" de la justicia a favor de los implicados, puesto que en el caso de Pedro Valdivia no se habría considerado su presunta responsabilidad como cómplice de su hermano.

"Para mí es algo inadmisible (la decisión fiscal), ahí está en el video bien claro cómo Pedro Valdivia está al costado de su hermano Abel Valdivia desde que saca el arma. Inclusive, en la declaración de testigo, dice que él saca el arma, en todo momento se le ve al costado del arma", indicó.

"Creo que el abogado de Pedro Valdivia está insultando a todos los peruanos en la forma en la que declara, al decir que su patrocinado no sabía que su hermano tenía un arma”, agregó.

Asimismo, indicó que Pedro Valdivia "se ha prestado en hacer un teatro para que su hermano pueda fugar”. Mientras tanto, en lo que respecta a la extradición del otro hermano, Celis dijo que desde que inició dicho proceso no les han dado ninguna información nueva.

"Nosotros tuvimos solamente comunicación hasta que dijeron que estaba en el Ministerio de Justicia y de ahí a nosotros no nos dan ninguna información. Tal vez no tenemos los grandes amigos políticos (...) No hay avance y hay parcialismo hacia ellos. Yo le pido al fiscal de la Nación que ponga ojo en el tema de mi hijo", resaltó.

Por su parte, el abogado de Celis, Sandro Rosas, indicó que el pasado 27 de diciembre se ha presentado una queja de derecho ante la decisión fiscal, y que están a la espera del pronunciamiento de la fiscalía superior, en un plazo de 5 días hábiles

"Lo que nos importa como defensa es que la disposición de archivamiento del Ministerio Público lamentablemente ha carecido de la debida motivación de las disposiciones fiscales, porque no ha desarrollado la complicidad secundaria del señor Pedro Valdivia", aseveró.

"Desde acá le solicitamos al Ministerio Público que prevea (la queja de derecho) e inmediatamente disponga su elevación a la fiscalía superior que es la que tiene que examinar el recurso", puntualizó.