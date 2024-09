Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Abel Valdivia, implicado en el asesinato de Christiam Enrique, llegó a Perú extraditado desde Rusia

Así fue el arribo de Abel Valdivia al país. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Abel Valdivia, acusado de asesinar al productor audiovisual Christiam Enrique Tirado en una fiesta del 30 de septiembre de 2023 a la que también asistió la parlamentaria Rosselli Amuruz, llegó a Lima tras ser extraditado desde Rusia.

Encapuchado y enmarrocado, el sospechoso arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hasta donde llegaron amigos y familiares del comunicador asesinado, para pedir justicia y que caiga todo el peso de la ley a los responsables.

Entre los presentes, estaba Simón Enrique, padre de la víctima, que emplazó a Abel Valdivia colaborar con las autoridades, a fin de que se esclarezcan los hechos.

“Solo le digo a Abel Valdivia. Él es padre, que se haga responsable y declare quiénes le ayudaron a fugar, quiénes están implicados en el homicidio. Tal vez su pena se rebaje. Queremos justicia y que el señor Abel Valdivia se someta a la ley de la sinceridad”, dijo a RPP.

Simón Enrique aseguró que recientemente obtuvo un video que probaría que el asesinato de su hijo fue premeditado, material que -sostuvo- entregará a la Fiscalía.

Extraditado desde Rusia

Como se recuerda, el Ministerio del Interior (Mininter) autorizó el viaje de personal policial a Rusia para ejecutar el proceso de retorno al país de Valdivia Montoya.

El 12 de octubre de 2023 se dio a conocer que Abel Valdivia Montoya fue capturado por agentes de la Interpol en la ciudad rusa de Kazán, luego de que saliera del Perú el 1 de octubre rumbo a Colombia, tras el asesinato de dicho productor audiovisual.

Con la extradición, se busca que el sujeto cumpla el mandato de 18 meses de prisión preventiva que dictó la jueza María Luya Méndez en su contra por el presunto delito de homicidio simple en este caso.

En una entrevista con RPP, Abel Valdivia reconoció que cometió el crimen de manera accidental, porque tenía la intención de proteger a su hermano.

"Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo", contó.