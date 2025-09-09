Delia Espinoza dice que si la JNJ la sanciona, luego repondrán "forzadamente" a Benavides: "Y eso es inconstitucional"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, en conferencia de prensa brindada este martes, se pronunció en torno a la propuesta de la magistrada María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para suspenderla preventivamente por 6 meses en su función de fiscal suprema titular y titular del Ministerio Público.

El pedido de Cabrera Vega fue realizado como parte del procedimiento disciplinario que se inició a Espinoza Valenzuela por, presuntamente, haber cometido faltas graves y faltas muy graves, e infringir la Ley de Carrera Fiscal al no ejecutar la resolución administrativa de la JNJ que dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.

Al respecto, Delia Espinoza consideró que si llega a prosperar el pedido de sanción en su contra, lo que seguirá es la reposición "forzada" de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, lo cual, según dijo, sería inconstitucional.

