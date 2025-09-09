Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01
RPP Data
RPP Data
Informe de Essalud y testimonios de pacientes revelan largas esperas para conseguir citas médicas
EP 291 • 03:43

Delia Espinoza dice que si la JNJ la sanciona, luego repondrán "forzadamente" a Benavides: "Y eso es inconstitucional"

Delia Espinoza dice que tras su sanción se buscará reponer a Patricia Benavides
Delia Espinoza dice que tras su sanción se buscará reponer a Patricia Benavides | Fuente: Ministerio Público / Andina
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Delia Espinoza indicó que "lo que está haciendo la JNJ es afectar la autonomía del Ministerio Público", ya que "solo la JFS puede elegir al Fiscal de la Nación". Respecto a las pericias a la voz de Santiváñez, dijo que "todo ha sido autorizado" por el juez de garantías.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 03:24

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, en conferencia de prensa brindada este martes, se pronunció en torno a la propuesta de la magistrada María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para suspenderla preventivamente por 6 meses en su función de fiscal suprema titular y titular del Ministerio Público.

El pedido de Cabrera Vega fue realizado como parte del procedimiento disciplinario que se inició a Espinoza Valenzuela por, presuntamente, haber cometido faltas graves y faltas muy graves, e infringir la Ley de Carrera Fiscal al no ejecutar la resolución administrativa de la JNJ que dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.

Al respecto, Delia Espinoza consideró que si llega a prosperar el pedido de sanción en su contra, lo que seguirá es la reposición "forzada" de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, lo cual, según dijo, sería inconstitucional.

Noticia en desarrollo. 

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral

Después de más de 34 años, la bicameralidad trae de retorno al Senado, un grupo de sesenta legisladores que serán elegidos en las elecciones generales 2026. ¿Qué funciones realzarán y cómo será la votación en la cédula? Escuchemos el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Delia Espinoza Patricia Benavides JNJ Ministerio Público fiscal de la nación

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA