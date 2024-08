Presidente del PJ: "Cuando una persona tiene prisión suspendida e inclumple las reglas, se convierte en efectiva"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, afirmó este viernes que le corresponde a cualquier persona con prisión suspendida ir a la cárcel si es que no cumple con las reglas de conducta que le impone un juez. Así lo recalcó luego de ser consultado por el caso de Hialmar Laynez, acosador de varias periodistas en redes sociales.

"Yo no le puedo decir a la jueza que lo varíe, pero en términos generales cuando una persona tiene prisión suspendida e inclumple las reglas, se convierte en efectiva. El caso en concreto no lo conozco, pero así es, entonces cualquier persona que está con la pena suspendida, si viola las normas, se convierte en prisión efectiva", expresó a RPP.

La periodista Manuela Camacho conversó con RPP y denunció que Hialmar Laynez vulneró las medidas de protección y le escribió nuevamente por redes sociales para insultar y amenazar, tanto a ella como a otras colegas

Cinco años de prisión suspendida

La magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Molina, Emma Ruth Tambini Monge, condenó la semana pasada a cinco años de prisión suspendida para Hialmar Laynes Sánchez por incumplir las medidas de protección a favor de la periodista Manuela Camacho.

Esta sentencia fue impuesta contra el sujeto luego de acogerse a la terminación anticipada al admitir su responsabilidad del delito de acoso sexual y amenazas contra una de sus víctimas.

El condenado debe cumplir las reglas de conducta como no frecuentar lugares de dudosa reputación, no ausentarse, ni variar de domicilio, sin previa autorización del Juzgado, no viajar al interior o exterior del país sin autorización judicial, comparecer cada mes meses al control Biométrico de Lima Este para dejar su huella dactilar y no comunicarse a través de llamadas telefónicas o mensajes amenazantes y de acoso de cualquier índole, por cualquier medio de comunicación a la persona de Manuela Camacho Jaramillo; así como la prohibición de acercarse a su domicilio, centro de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre la denunciante.

El Ministerio de la Mujer emitió esta noche un mensaje en sus redes sociales para exhortar al Poder Judicial que revoque la sentencia a Laynes por prisión efectiva en un penal.

