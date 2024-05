21% de menores de edad en Perú recibió una solicitud para compartir contenido íntimo y sexual de sí mismos, según encuesta internacional

La Red Grooming Latam, que agrupa a 22 organizaciones civiles de 11 países de la región -incluido el Perú-, presentó hoy un estudio para recoger la percepción de la niñez y la adolescencia sobre las actividades y situaciones que realizan navegando en internet.

Para ello, entre el 2023 y el 2024, se realizaron encuestas anónimas a más de 17 mil niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Ecuador y Nicaragua.

El estudio reveló datos preocupantes. El 21% de niños, niñas y adolescentes encuestados en el Perú recibió una solicitud para compartir fotos y videos de contenido íntimo y sexual de sí mismos. De estos casos, el 86% informó que el pedido fue hecho por un desconocido y el 39% decidió no contarle a nadie lo sucedido y enfrentó el problema solo.

A nivel de Latinoamérica, el 15% de niñas, niños y adolescentes indicó que les han solicitado imágenes “en contexto de desnudez y/o semidesnudez" a través de internet. Lo que ubica a nuestro país por encima del promedio de la región.

2 de cada 10 niños, niñas y adolescentes peruanos recibieron solicitudes para compartir material íntimo por internet. | Fuente: Red Grooming Latam

¿Qué es el grooming y cómo enfrentarlo?

En julio de 2019, Save The Children consideró al grooming como un delito de acoso que implica lo siguiente: Un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente a través de cualquier plataforma digital, con el fin de ganarse poco a poco su confianza, para luego involucrarlo en una actividad sexual.

De acuerdo con la citada organización, esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro que van desde hablar de sexo y conseguir material íntimo hasta llegar a mantener un encuentro sexual.

"El grooming, históricamente, ha tenido un 90% de incidencia en las niñas y adolescentes mujeres. Sin embargo, en la pandemia el delito comenzó a protagonizar escenarios de juegos online, donde mayoritariamente habitan niños y adolescentes varones", explicó a RPP Data, Hernán Navarro, director ejecutivo de Grooming Latam.

La mayoría de los menores de edad en el Perú no conoce qué es el grooming. | Fuente: Red Grooming Latam

8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes peruanos no sabe qué es el grooming

El 79% de menores de edad encuestados en el país no conoce qué es el grooming, indica el informe. A nivel de Latinoamérica, ocupamos el tercer lugar de las naciones que menos noción tienen de este crimen.

"Lo más preocupante de Perú es que existe un desconocimiento generalizado de este delito. Y esto supone, a su vez, que las personas [o menores de edad] no lo denuncian. Es importante que, a partir de estos datos, podamos implementar acciones de sensiblización y concientización", agrega Navarro.

La encuesta sobre Grooming en Perú y Latinoamérica, en la que también participó CHS Alternativo como representante de Perú, señala que el 71% de niñas, niños y adolescentes peruanos empezó a usar un dispositivo electrónico desde los 9 años, y el tiempo estimado en que se conecta la mayoría es entre 2 y 4 horas por día.

Entre las aplicaciones que más usan los menores de edad en el país destacan WhatsApp (79%), Youtube (74%), Tik Tok (61%), Facebook (61%) e Instagram (48%). Mientras que entre los videojuegos resaltan Free Fire (38%), Roblox (34%), Minecraft (27%), Fifa (25%), Among Us (18%), Call of Duty (18%) y Fornite (11%).

Riesgos en el uso de internet

El estudio también da cuenta de que 5 de cada diez menores de edad en el Perú ha tenido conversaciones con personas desconocidas a través de internet. Del porcentaje que habló con extraños, el 27% lo hizo por Facebook; 18%, por Free Fire y 9%, por Roblox.

Por otro lado, el 41% de niñas, niños y adolescentes peruanos reportó que alguna persona les solicitó ser "enamorado, novio, saliente o amigo con derechos" por Internet. A nivel de Latinoamérica, Argentina lidera la estadística donde el 70% de menores de edad han recibido este tipo de propuestas a través de redes sociales y/o juegos online.

"Es urgente que como padres, madres y familias, pensemos en la vida digital de nuestros hijos. Lo que sucede en internet genera un impacto real en la vida de las personas y, a partir de ahí, necesitamos conocer y aprender para cuidarlos", considera el representante de la red Grooming Latam.