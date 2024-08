Manuela Camacho denuncia que volvió a ser víctima de acosador que salió en libertad: "Tiene que ser detenido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La periodista Manuela Camacho denunció que volvió a ser víctima de acoso de parte de Hialmar Enrique Laynes Sánchez, un hombre que fue puesto en libertad luego de ser detenido por el delito de acoso sexual en contra de ella y otras cuatro comunicadoras en junio de este año.

En conversación con Conexión de RPP, Camacho señaló que a pesar de que la Fiscalía tenía todas las pruebas para que Hialmar Laynes Sánchez pueda ser juzgado inmediatamente, la jueza jueza Emma Ruth Tambini Monge permitió que el acosador salga en libertad con prisión suspendida.

“El Poder Judicial le otorgó libertad y ahora solo tiene que ir a firmar. Él mismo admitió los cargos. Él admitió que fue la persona que nos acosó, que me amenazó. Lo volvió a hacer a pesar de que yo tenía medidas de protección. Solo dos días después que se le dio libertad, volvió a hacerlo”, manifestó la víctima.

Manuela Camacho contó que el acosador le escribió en los últimos días mediante mensajes amenazadores “con mayor agresividad y con un rango de violencia en escala debido a que sabe que sabe que es la persona que puso esta última denuncia y que involucra a otras mujeres”.

“Él tiene que cumplir una serie de conductas que ha incumplido, entre estas, explícitamente se le prohíbe volver a contactarme, amenazarme y acosarme, pero ni bien pasaron dos días, lo hizo de nuevo”, sostuvo.

Manuela Camacho contó que acosador le escribió con mensajes amenazantes en los últimos días. | Fuente: RPP

Manuela Camacho sobre su acosador: “No se sabe su paradero”

Por otro lado, Manuela Camacho señaló que la Policía ya fue a la casa de Hialmar Laynes Sánchez, pero que este no se encontraba en su vivienda. “La policía fue a su casa cuando denunciamos incumplimiento de las medidas, pero él ya no está. No regresa y no se sabe su paradero”, dijo.

Asimismo, expresó su indignación con el Poder Judicial por dejar en libertad a “un acosador reincidente que no muestra ningún tipo de arrepentimiento”,

“Ya se lo habíamos advertido al Poder Judicial. Simplemente se burla una y otra vez de la justicia. No era para que le dieran una prisión suspendida teniendo las pruebas suficientes y pudiendo continuar el proceso manteniéndolo donde estaba: detenido. Ahora, él está no habido”, añadió.

En ese sentido, la periodista solicitó al Poder Judicial, por medio de RPP, que se le revoque la prisión suspendida a Laynes Sánchez y que vuelva a ser detenido.

“Advertimos que el peligro de darle prisión suspendida era que esto suceda, de darle tiempo suficiente, no solo para ocultar pruebas, sino ocultarse así mismo (…) Esta persona debe ser detenida de inmediato”, acotó.

Manuela Camacho pidió a las autoridades detener a su acosador Hialmar Laynes Sánchez. | Fuente: Instagram (manuela_camacho)

Manuela Camacho: "Es una situación de vulnerabilidad"

Manuela Camacho contó a RPP que entregó 50 páginas con una nueva denuncia contra Hialmar Laynes Sánchez. Del mismo modo, resaltó que el sujeto tiene otros tres procesos penales de otras tres mujeres que lo denunciaron por acoso.

“Consideramos que tenemos evidencia suficiente para un caso sólido y consolidado en contra de esta persona y que el Poder Judicial nos ha dado la espalda a las víctimas”, declaró.

Además, resaltó que siente temor de volver a ser víctima del sujeto. “Es una situación de temor, de vulnerabilidad, de estar expuesta, de no poder salir, de mantenerte oculta. Las víctimas tenemos que estar ocultad mientras que esta persona está en plena libertad”, dijo.

Finalmente, Camacho hizo un pedido a la jueza Emma Tambini Monge para que pueda ordenar la detención del acosador.

“Por favor, las víctimas hemos confiado en el proceso de justicia, hemos tenido paciencia para acudir a cada una de las citaciones y cumplir con los pasos que el proceso exige y compete. Sim embargo, hemos visto a la ley a la autoridad burlada una y otra vez. Nuestro pedido, que ya es una demanda, es que ella y los operadores de justicia hagan que se cumpla la ley”, concluyó.

