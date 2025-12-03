Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 03 de diciembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 03 de diciembre?

Distrito

LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Hacienda Santa Luzmila
  • Municipal 2
  • Olivar de Pro
  • Olivar
  • Los Solitarios
  • Infantas
  • Jose Carlos Mariátegui
  • Residencial California
  • San Miguel
  • Asociación de Propietarios y Posesionarios (ex-Fundo Santa Luisa)
  • La Estrella
  • Pro 4to Sector I Etapa
  • Pro 5to Sector 2da Etapa
  • Pueblo de Infantas
  • Puerta del Sol
  • Puertas de Infanta
  • Reforma Agraria
  • Jose de San Martin
  • Santa Luisa 1ra Etapa
  • Santa Rosa de Infantas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 03 de Diciembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 03 de Diciembre, 8:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización APV Compradores de Terrenos de Campoy
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 03 de Diciembre, 6:19 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 03 de Diciembre, 12:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación San Juan
  • Cooperativa Abril 27
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 03 de Diciembre, 7:47 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 03 de Diciembre, 3:00 pm
Distrito

SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy

Motivo
ROTURA DE TUBERIA MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Avifap - Urbanización C.H. La Cruceta III
  • Residencial Telefónica - Urbanización Coop. Coop. de Vivienda La Cruceta
  • Urbanización Urba Sagitario
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 03 de Diciembre, 6:56 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 03 de Diciembre, 3:00 pm
Distrito

SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Huarangalito
  • Los Álamos de Surco
  • Los Álamos
  • Santiago Antúnez de Mayolo
  • Capitán Julio Ponce Antúnez de Mayolo
  • Cruz de Surco (Cooviecma)
  • El Naranjuelo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 03 de Diciembre, 7:05 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 03 de Diciembre, 3:00 pm
Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA