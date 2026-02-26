Paolo Guerrero será baja en el Alianza vs UTC: Pablo Guede reveló la razón

La pelea por el liderato en el Torneo Apertura 2026 tendrá este fin de semana como protagonistas a UTC y Alianza Lima que jugarán en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. En este partido, el cuadro victoriano no contará con Paolo Guerrero.



El entrenador blanquiazul Pablo Guede confirmó que Paolo Guerrero no jugará ante UTC a medida de precaución por un dolor en la rodilla.

"A Paolo lo tengo que cuidar por el tema de su rodilla, pero él está a disposición, ya es una decisión mía. Cuando estuvimos en Uruguay, entrenamos 20 minutos en la cancha artificial que había y se le inflamó un poco la rodilla y quiero tratar de evitar eso", señaló Guede al programa Modo Fútbol en Linkeados.

Además, Guede reveló que Guerrero no es el único jugador afectado por molestias físicas. "Hay jugadores que están en un hilo con un tema del pubis que es complicado porque te viene el dolor y te desaparece, tengo a dos y medio de la misma posición con el mismo problema. Tengo que tomar una decisión y Renzo (Garcés) está trabajando de forma específica para que llegue sin dolor y seguro llegará sin dolor al partido", agregó.

En esa línea, sería Luis Ramos el que ocupe el puesto de centrodelantero de Alianza a falta del atacante de 42 años.

La lucha por un puesto en Alianza

Para finalizar, Pablo Guede señaló que tiene entre manos un "problema hermoso" debido que cuenta con tres centrodelanteros de la categoría de Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos.

"Son tres grandes futbolistas, en algún momento podrán jugar los tres juntos, dos o uno y eso para mí es buenísimo porque tener tres delanteros de esa categoría me crea un problema hermoso. Tienen características diferentes los tres, cuando tienes esa clase de futbolistas competitivos que elevan su nivel propio es maravilloso", culminó.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Alianza Lima en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. El recinto tiene una capacidad para 10 495​​ espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs Alianza Lima en vivo por el Torneo Apertura 2026?

