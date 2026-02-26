Sorteo de octavos de la Champions League: ¿a qué hora inicia, formato y dónde ver la definición de llaves?

El sorteo de la eliminatoria para los octavos de final de la Champions League determinará grandes duelos. PSG, vigente monarca, está a la espera de cuál será su rival en esta fase.

Manchester City, Real Madrid, Barcelona y Liverpool, que son los otros candidatos al título, aguardan su suerte en el sorteo que definirá el futuro en la Champions.

Los octavos de final de la Champions se disputarán del 10 y 11 de marzo (partidos de ida) y 17 y 18 de marzo (partidos de vuelta).







Lista de clasificados a los octavos de final de Champions League 2026

Cabezas de serie

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Munich (Alemania)

Liverpool (Inglaterra)

Tottenham (Inglaterra)

Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

Sporting CP (Portugal)

Manchester City (Inglaterra)

No cabezas de serie

Real Madrid (España)

Paris (Francia)

Newcastle (Inglaterra)

Atleti (España)

Atalanta (Italia)

Leverkusen (Alemania)

Galatasaray (Turquía)

Bodø/Glimt (Noruega)

¿Cuándo y dónde es el sorteo de octavos de final de Champions League 2026?

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo este viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

Estos son los 𝟏𝟔 equipos en octavos de final 👏#UCL pic.twitter.com/EKkDRHgBgj — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 25, 2026

¿A qué hora inicia el sorteo de octavos de final de Champions League 2026 en vivo?

En Perú, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 6:00 a.m.

En Colombia, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 6:00 a.m.

En Ecuador, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 6:00 a.m.

En Bolivia, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 7:00 a.m.

En Venezuela, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 7:00 a.m.

En Chile, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En Argentina, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En Brasil, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En Paraguay, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En Uruguay, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En México, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 5:00 a.m.

En España, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 12:00 p.m.

En Inglaterra, el sorteo de los octavos de la Champions League comienza a las 11:00 a.m.

¿Cuál es el formato del sorteo de los octavos de final de Champions League 2026?

Los clubes clasificados pueden enfrentarse a un rival del mismo torneo local y a equipos a los que se enfrentaron anteriormente en la fase liga.

¿Dónde ver el sorteo de octavos de final de Champions League 2026 en vivo?

El sorteo se transmitirá en directo por streaming en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Champions League.