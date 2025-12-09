Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 09 de diciembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 09 de diciembre?

Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
ROTURA DE TUBERIA MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Canto Sol
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 09 de Diciembre, 5:53 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 09 de Diciembre, 2:00 pm
Distrito

PACHACAMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización San Camilo
  • Urbanización UPIS San José de Lurín
  • Urbanización Villa Alejandro Primera Etapa
  • Urbanización Villa Alejandro Tercera Etapa
  • Urbanización Villa Alejandro Segunda Etapa y Ampliación
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 09 de Diciembre, 7:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 09 de Diciembre, 4:00 pm
Distrito

VENTANILLA: Corte de Agua hoy

Motivo
AFECTACION POR TERCERO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Atalaya
    • Fecha / Hora de inicio de la interrupción
    Martes 09 de Diciembre, 7:33 am
    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
    Martes 09 de Diciembre, 1:33 pm
    Distrito

    LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

    Motivo
    REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
    Localidades / Áreas afectadas
    • Urbanización Cuadro
    • Urbanización Los Girasoles de Huampani
    Fecha / Hora de inicio de la interrupción
    Martes 09 de Diciembre, 8:15 am
    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
    Martes 09 de Diciembre, 4:15 pm
    Distrito

    ATE: Corte de Agua hoy

    Motivo
    REPARACION EN LA TOMA
    Localidades / Áreas afectadas
    • Asociación San Juan
    • Cooperativa Abril 27
    Fecha / Hora de inicio de la interrupción
    Martes 09 de Diciembre, 6:07 am
    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
    Martes 09 de Diciembre, 2:05 pm
    Distrito

    LA MOLINA: Corte de Agua hoy

    Motivo
    REPARACION EN LA TOMA
    Localidades / Áreas afectadas
    • Urbanización Portada del Sol - 2da Etapa
    • Urbanización Portada del Sol - 3ra Etapa
    Fecha / Hora de inicio de la interrupción
    Martes 09 de Diciembre, 6:36 am
    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
    Martes 09 de Diciembre, 2:35 pm
