Corte de agua en Lima hoy 09 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 09 de diciembre?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Urbanización Canto Sol Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Diciembre, 5:53 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Diciembre, 2:00 pm

Distrito PACHACAMAC: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Camilo

Urbanización UPIS San José de Lurín

Urbanización Villa Alejandro Primera Etapa

Urbanización Villa Alejandro Tercera Etapa

Urbanización Villa Alejandro Segunda Etapa y Ampliación Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Diciembre, 7:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Diciembre, 4:00 pm

Distrito VENTANILLA: Corte de Agua hoy Motivo AFECTACION POR TERCERO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Atalaya Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Diciembre, 7:33 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Diciembre, 1:33 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cuadro

Urbanización Los Girasoles de Huampani Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Diciembre, 8:15 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Diciembre, 4:15 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Asociación San Juan

Cooperativa Abril 27 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Diciembre, 6:07 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Diciembre, 2:05 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Portada del Sol - 2da Etapa

Urbanización Portada del Sol - 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Diciembre, 6:36 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Diciembre, 2:35 pm