Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo: ¿Qué canal TV transmite la vuelta de Fase 2 de la Copa Libertadores?

Conoce qué canal TV transmitirá el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo desde el Callao por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo se enfrentan este martes en el Callao en la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los ‘celestes’ están obligados a ganar para asegurar la clasificación. ¿En qué canales transmiten el duelo? Conoce los detalles con RPP.pe.

► Sporting Cristal vs. 2 de Mayo EN VIVO: sigue la previa del partido por vuelta de Fase 2 de Copa Libertadores

En la ida, Sporting Cristal empató por 2-2 ante 2 de Mayo con goles de Yotún (62’) y un autogol de Martínez (87’). El equipo de Paulo Autuori se mantuvo con 10 jugadores en gran parte del partido tras la expulsión de Luis Iberico, quien es baja para el duelo de ida.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo está programado para este martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao, con aforo para 17 mil personas. El duelo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores comenzará desde las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.

, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m. En Paraguay , el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.

, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.

En México , el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo?



El partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: alineaciones posibles