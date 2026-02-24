Por la fecha 5: la programación de los árbitros para la nueva jornada del Torneo Apertura 2026

La Liga1 Te Apuesto no se detiene por nada y desde el viernes 27 de febrero hasta el día domingo 1 de marzo se lleva a cabo la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

El campeonato de la Liga1 tiene un sorpresivo líder de momento. Y es que UTC, que dirige el entrenador Carlos Bustos, está en la cima de la tabla de posiciones con 10 puntos y justamente en esta nueva jornada recibe a Alianza Lima, el cual es su más cercano perseguidor.

En la tabla, club cajamarquino está en la cima por diferencia de goles ya que los íntimos cuentan con la misma cantidad de unidades. El que gane será el único puntero de lo que va de la Liga1.

Por su parte, el actual tricampeón Universitario de Deportes recibe al FC Cajamarca en el Estadio Monumental, mientras que Sporting Cristal visita a Sport Huancayo. Por ello es que a continuación te mostramos los árbitros que impartirán justicia en todos los duelos de esta quinta fecha.

Programación árbitros en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Viernes 27 de febrero

Alianza Atlético vs ADT - Víctor Cori (Conar)

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Campones del 36 (Piura)

Melgar vs. Los Chankas - Kevin Ortega (FIFA)

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano - Michael Espinoza (FIFA)

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Sábado 28 de febrero

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal - Sebastián Lozano (Conar)

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: IPD Huancayo (Junín)

UTC vs. Alianza Lima - Micke Palomino (Conar)

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Héroes del San Ramón (Arequipa)

Sport Boys vs. CD Moquegua - Walter Guadalupe (Conar)

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Domingo 1 de marzo

Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau (Augusto Menéndez - FIFA)

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

Juan Pablo II vs. Cusco FC - (Edwin Ordóñez - FIFA)

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)

Universitario vs. FC Cajamarca - Joel Alarcón (FIFA)