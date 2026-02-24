Alejandro Sanz en Lima: setlist, horarios, recomendaciones y todo lo que debes saber para sus conciertos en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz regresa a Lima luego de tres años con su gira ¿Y ahora qué? World Tour 2026. Revisa aquí el posible setlist, horarios, accesos y recomendaciones para sus shows en el Estadio Nacional.

La cuenta regresiva terminó. Alejandro Sanz vuelve a Lima con su gira mundial ¿Y ahora qué?, un espectáculo que marca una etapa más introspectiva y emocional en su carrera. El artista español se presentará en el Estadio Nacional del Perú, en dos conciertos que prometen repasar sus grandes clásicos y nuevas canciones. El evento es auspiciado por Radio Corazón.

Tras su paso por Ecuador, Sanz llegó a Perú el lunes 23 y fue recibido por decenas de fanáticos que lo esperaron en los exteriores del hotel donde se hospeda en Miraflores. El intérprete no tardó en agradecer el cariño del público en redes sociales, donde meses atrás ya había celebrado el sold out de ambas fechas.

“Lima, estáis locos. Millones de gracias por el recibimiento a los tickets. Estoy feliz y deseando llegar para celebrar con ustedes. Qué locura. Les quiero así, loquitos”, expresó en septiembre de 2025, cuando se confirmó que sus dos conciertos estaban completamente agotados.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Alejandro Sanz en Lima?

Los conciertos se llevarán a cabo el miércoles 25 y jueves 26 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional. Serán dos noches de reencuentro con canciones que han marcado a generaciones.

Entradas para los conciertos de Alejandro Sanz en Lima

La productora Masterlive Perú confirmó a fines de enero que, tras anunciarse el sold out de la primera fecha, las entradas para el segundo concierto también se agotaron rápidamente. “Gracias por demostrar que la pasión entre Alejandro Sanz y el Perú sigue más viva que nunca”, señalaron a través de sus redes sociales.

Horarios del concierto de Alejandro Sanz en Lima

Masterlive Perú anunció en sus redes que las puertas del Estadio Nacional del Perú abrirán al público desde las 5 p.m., mientras que los conciertos de Alejandro Sanz están programados para iniciar alrededor de las 9 p.m. Se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos en el ingreso.

¿Cuál es el setlist del concierto de Alejandro Sanz en Lima?

El repertorio puede variar, pero este fue el setlist interpretado en Ecuador el 19 de febrero:

Desde cuando Por bandera Bésame A la primera persona Mi soledad y yo El vino de tu boca Quisiera ser Hoy no me siento bien Regálame la silla donde te esperé Amiga mía Deja que te bese Cuando nadie me ve El alma al aire Mi marciana No es lo mismo Aquello que me diste ¿Y si fuera ella? ¿Lo ves? Las guapas Corazón partío

¿Y ahora qué? World Tour 2026: fechas en Latinoamérica

La gira mundial de Alejandro Sanz recorrerá México, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina con las siguientes fechas confirmadas:

3 de septiembre – Puebla – Auditorio GNP Seguros

4 de septiembre – Puebla – Foro GNP Seguros

6 de septiembre – Mérida – Foro GNP Seguros

7 de septiembre – Mérida – Foro GNP Seguros

12 de septiembre – Ciudad de México – Auditorio Nacional

13 de septiembre – Ciudad de México – Auditorio Nacional

17 de septiembre – Ciudad de México – Auditorio Nacional

18 de septiembre – Ciudad de México – Auditorio Nacional

20 de septiembre – Monterrey – Arena Monterrey

21 de septiembre – Monterrey – Arena Monterrey

23 de septiembre – Monterrey – Arena Monterrey

25 de septiembre – Guadalajara – Auditorio Telmex

27 de septiembre – Guadalajara – Auditorio Telmex

28 de septiembre – Guadalajara – Auditorio Telmex

2 de octubre – Querétaro – Hípico de Juriquilla

4 de octubre – León – La Velaria de la Feria

9 de octubre – Ciudad de México – Auditorio Nacional

10 de octubre – Ciudad de México – Auditorio Nacional

12 de octubre – Chihuahua – Plaza de Toros de Ávalos

16 de octubre – San Luis Potosí – Arena Potosí

18 de octubre – Villahermosa – Teatro al Aire Libre

22 de octubre – Veracruz – Estadio Beto Ávila

25 de octubre – Tampico – Expo Tampico

29 de octubre – Torreón – Coliseo Centenario

31 de octubre – Ciudad de México – Auditorio Nacional

13 de febrero – Bogotá – Arena Movistar

14 de febrero – Bogotá – Arena Movistar

19 de febrero – Quito – Estadio Olímpico Atahualpa

21 de febrero – Guayaquil – Estadio Modelo

25 de febrero – Lima – Estadio Nacional

26 de febrero – Lima – Estadio Nacional

28 de febrero – Santiago del Estero – Estadio Bicentenario

4 de marzo – Rosario – Autódromo de la Ciudad

6 de marzo – Buenos Aires – Campo Argentino de Polo

7 de marzo – Buenos Aires – Campo Argentino de Polo

8 de marzo – Córdoba – Estadio Kempes

Recomendaciones para el concierto de Alejandro Sanz en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Masterlive Perú recomienda:

Asistir al concierto en transporte público o taxi.

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de Alejandro Sanz en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

